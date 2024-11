JO1、2023年に開催した京セラドーム大阪公演のライブ音源全30曲をサプライズ配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■これまで音源化されていなかったライブでのユニットオリジナル楽曲も!

JO1が11月6日にライブBlu-ray&DVD『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’ 』を発売。

これを記念して、同公演のライブ音源30曲が11月6日0時より、各種音楽配信サービスにてサプライズで配信開始となった。

ライブBlu-ray&DVD『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’ 』は、2023年に開催し、のべ20万人を動員した全国ツアーの追加公演として行われた、大阪・京セラドーム大阪公演の模様を収録した作品。

今回配信開始となったデジタルアルバムでは、全楽曲生バンド編成で行われたJO1ならではの臨場感溢れるライブの音源を楽しむことができる。収録楽曲のなかには、これまで音源化されていなかったライブでのユニットオリジナル楽曲も収録。

会場や生配信、映像で味わったJO1初のドーム公演の感動と興奮、エネルギーをぜひ音源でも楽しもう。

また、ファンクラブ限定版のDVD&Blu-rayには、特典映像としてツアーのビハインド映像と、アリーナツアーから4曲ものライブ映像が追加収録。さらに、A4サイズの60Pフォトブックも付属されている豪華仕様となっています。詳細は、特設サイトで。

JO1は、11月23日から、今年初の単独ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』をスタートさせる。

リリース情報

2024.11.06 ON SALE

Blu-ray&DVD『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』

2024.11.06 ON SALE

DIGITAL ALBUM『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK:RISE in KYOCERA DOME OSAKA’』

ライブBD&DVD特設サイト

https://jo1.jp/feature/2023_livetour_beyondthedark_dvd

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/