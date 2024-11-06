JO1、京セラドーム公演のLIVE音源サプライズ配信 ユニットオリジナル楽曲含めた全30曲【配信楽曲一覧あり】
11人組グローバルボーイズグループ・JO1が6日、京セラドーム大阪にて開催された『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’：RISE in KYOCERA DOME OSAKA』のDVD＆Blu-ray発売を記念し、同公演のLIVE音源30曲をサプライズで各種音楽配信サービスにて配信開始した。
【ライブ写真】きらびやかな衣装をまとい…「Fairytale」のクールでアイコニックなポーズ
今作は、全楽曲生バンド編成で行われた同グループならではの臨場感あふれるLIVE音源となっている。収録楽曲の中には、これまで音源化されていなかったLIVEでのユニットオリジナル楽曲も収録。会場や生配信、映像で味わった同グループ初のドーム公演の感動と興奮、エネルギーを音源でも楽しめる。
また、FC限定版のDVD＆Blu-rayには、特典映像としてツアーのビハインド映像と、アリーナツアーから4曲ものライブ映像が追加収録。さらに、A4サイズの60Pフォトブックも付属されている豪華仕様となっている。
同グループは、23日から、今年初の単独ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』をスタートさせる。ライブに強いこだわりを持つ同グループのパフォーマンスを前に、昨年のライブツアーを映像や音源で振り返り、その迫力を堪能できる。
【収録＆配信曲】
1. SuperCali
2. Rose
3. Trigger
4. Comma,
5 .Fairytale
6. Fairytale Epilogue by REN＆RUKI
7. We Can Fly by SYOYA＆SHOSEI＆SHION
8. Run＆Go
9. NEWSmile
10. HIDEOUT
11. RadioVision
12. Itty Bitty
13. Eyes On Me（feat.R3HAB）
14. OH-EH-OH
15. Voice 君の声 by SHO＆JUNKI＆SKY
16. Gradation
17. Romance
18. Prologue
19. Venus
20. Mad In Love
21. With Us
22. Breaking The Rules by KEIGO＆TAKUMI＆MAME
23. Algorithm
24. Walk It Like I Talk It
25. Speed of Light
26. YOLO-konde
27. Tiger
28. We Good
29. Touch!
30.僕らの季節
【ライブ写真】きらびやかな衣装をまとい…「Fairytale」のクールでアイコニックなポーズ
今作は、全楽曲生バンド編成で行われた同グループならではの臨場感あふれるLIVE音源となっている。収録楽曲の中には、これまで音源化されていなかったLIVEでのユニットオリジナル楽曲も収録。会場や生配信、映像で味わった同グループ初のドーム公演の感動と興奮、エネルギーを音源でも楽しめる。
同グループは、23日から、今年初の単独ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』をスタートさせる。ライブに強いこだわりを持つ同グループのパフォーマンスを前に、昨年のライブツアーを映像や音源で振り返り、その迫力を堪能できる。
【収録＆配信曲】
1. SuperCali
2. Rose
3. Trigger
4. Comma,
5 .Fairytale
6. Fairytale Epilogue by REN＆RUKI
7. We Can Fly by SYOYA＆SHOSEI＆SHION
8. Run＆Go
9. NEWSmile
10. HIDEOUT
11. RadioVision
12. Itty Bitty
13. Eyes On Me（feat.R3HAB）
14. OH-EH-OH
15. Voice 君の声 by SHO＆JUNKI＆SKY
16. Gradation
17. Romance
18. Prologue
19. Venus
20. Mad In Love
21. With Us
22. Breaking The Rules by KEIGO＆TAKUMI＆MAME
23. Algorithm
24. Walk It Like I Talk It
25. Speed of Light
26. YOLO-konde
27. Tiger
28. We Good
29. Touch!
30.僕らの季節