11人組グローバルボーイズグループ・JO1が6日、京セラドーム大阪にて開催された『2023 JO1 2ND ARENA LIVE TOUR ‘BEYOND THE DARK’:RISE in KYOCERA DOME OSAKA』のDVD&Blu-ray発売を記念し、同公演のLIVE音源30曲をサプライズで各種音楽配信サービスにて配信開始した。今作は、全楽曲生バンド編成で行われた同グループならではの臨場感あふれるLIVE音源となっている。収録楽曲の中には、これまで音源化されていなかったLIVEでのユニットオリジナル楽曲も収録。会場や生配信、映像で味わった同グループ初のドーム公演の感動と興奮、エネルギーを音源でも楽しめる。

また、FC限定版のDVD&Blu-rayには、特典映像としてツアーのビハインド映像と、アリーナツアーから4曲ものライブ映像が追加収録。さらに、A4サイズの60Pフォトブックも付属されている豪華仕様となっている。同グループは、23日から、今年初の単独ライブツアー『JO1DER SHOW 2024 ‘WHEREVER WE ARE’』をスタートさせる。ライブに強いこだわりを持つ同グループのパフォーマンスを前に、昨年のライブツアーを映像や音源で振り返り、その迫力を堪能できる。【収録&配信曲】1. SuperCali2. Rose3. Trigger4. Comma,5 .Fairytale6. Fairytale Epilogue by REN&RUKI7. We Can Fly by SYOYA&SHOSEI&SHION8. Run&Go9. NEWSmile10. HIDEOUT11. RadioVision12. Itty Bitty13. Eyes On Me(feat.R3HAB)14. OH-EH-OH15. Voice 君の声 by SHO&JUNKI&SKY16. Gradation17. Romance18. Prologue19. Venus20. Mad In Love21. With Us22. Breaking The Rules by KEIGO&TAKUMI&MAME23. Algorithm24. Walk It Like I Talk It25. Speed of Light26. YOLO-konde27. Tiger28. We Good29. Touch!30.僕らの季節