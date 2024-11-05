¾¾ºäÂçÊå»á¡¡°úÂà¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄ¤Ë¤Í¤®¤é¤¤¡ÖÆ±À¤ÂåºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µÀ¾Éð¤Î¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê44¡á¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê43¡Ë¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¸½Ìò22Ç¯´Ö¤ÇÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×ºÇ¸å¤ÎNPBÀï»Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¾¾ºä»á¤Ï¡Öµ£¡¢¸½ÌòÀ¸³è°úÂà¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡22Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¤¤¿¤Í¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªÆ±À¤ÂåºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªµ£¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¡°úÂà²ñ¸«¤ò¤·¤¿º£Æü¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²ÈÂ²¤ÇµÙ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£