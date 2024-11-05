¡ÚÅìµþ¥á¥È¥í¡ÛÍ³ÚÄ®Àþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î±ä¿¹©»ö¤ËÃå¼ê¡¡2030Ç¯Âå¤Î³«¶ÈÌÜ»Ø¤¹¡¡¿·±ØÀßÃÖ¤â
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï5Æü¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î±ä¿¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë±ä¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÏË½§±Ø¤«¤é½»µÈ±Ø¤Þ¤Ç4.8¥¥í¿¤Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë±Ø¤ò3¤ÄÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÍÛÄ®±Ø¤Ç¤ÏÅìÀ¾Àþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½§»Ô¾ì¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷µòÅÀ¤Ø¤Î°ÜÆ°ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆîËÌÀþ¤ÏÇò¶â¹âÎØ±Ø¤«¤é2.5¥¥í±ä¿¤·¡¢JRÀþ¤Ê¤É¤ÎÉÊÀî±Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¿·±Ø¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦µþµÞÀþ¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí·úÀßÈñ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4000²¯±ß¤Ç¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë±ä¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÏË½§±Ø¤«¤é½»µÈ±Ø¤Þ¤Ç4.8¥¥í¿¤Ð¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë±Ø¤ò3¤ÄÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÍÛÄ®±Ø¤Ç¤ÏÅìÀ¾Àþ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë½§»Ô¾ì¤äÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿´Ñ¸÷µòÅÀ¤Ø¤Î°ÜÆ°ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆîËÌÀþ¤ÏÇò¶â¹âÎØ±Ø¤«¤é2.5¥¥í±ä¿¤·¡¢JRÀþ¤Ê¤É¤ÎÉÊÀî±Ø¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¿·±Ø¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦µþµÞÀþ¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÅÔ¿´Éô¤«¤é¹ñÆâ³°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áí·úÀßÈñ¤Ï¹ç¤ï¤»¤ÆÌó4000²¯±ß¤Ç¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£