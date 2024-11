サンエックスのキャラクター「シュガーココムー」の「スイートメモリータイム」をテーマにした新作アイテムが2024年12月上旬頃より続々と登場! 冬にぴったり、心温まる優しいデザイングッズを楽しもう。「シュガーココムー」とはおさとうからうまれた、甘えんぼうの「わたあめうさぎ」。ココムーは「最愛のふわふわ」という意味で、大好きなご主人がつけてくれた名前で、街はずれの小さなお菓子屋さんでご主人の代わりにお店番をしているというキャラクターだ。

今年7月上旬に初めてのアイテムが登場した新顔さん「シュガーココムー」は、優しいタッチのイラストが特徴的。12月に登場予定の新作アイテムは、本キャラクター待望の第2弾となる。新作のテーマは「スイートメモリータイム」。昼下がりのティータイム。紅茶の香りがふんわり。あのときの思い出が浮かんできます。あのこは初めて作ったプレゼントの思い出。あのこは大切なおばあちゃんとの思い出。みんなの心がぽかぽかになり優しい時間が広がりました。そんな情景が表現されたやわらかであったかい、とっても優しいデザインに仕上がっている。気になるグッズラインナップを早速ご紹介!新作テーマがデザインされたメモパッドやシールビッツ、フラットペンポーチなどの文房具のほか、コインケース付きパスケースやトートバッグなどの日常使いできるアイテムもご用意。可愛いシュガーココムーたちを連れて歩きたいにはぶらさげぬいぐるみ、お手元でじっくり可愛がりたい方には、よりそいぬいぐるみやすやすや抱きぐるみがおすすめです♪優しいタッチの「シュガーココムー」のアイテムたちで冬の寒さを乗り切ってね!(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.