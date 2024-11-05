¡Ú¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡Û¿·¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡×¿·ºî¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤Î¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2024Ç¯12·î¾å½Üº¢¤è¤êÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª¡¡Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ùÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿·ºî¥Æ¡¼¥Þ¥°¥Ã¥º¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤È¤Ï¤ª¤µ¤È¤¦¤«¤é¤¦¤Þ¤ì¤¿¡¢´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Î¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤¦¤µ¤®¡×¡£¥³¥³¥à¡¼¤Ï¡ÖºÇ°¦¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤´¼ç¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¡¢³¹¤Ï¤º¤ì¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ç¤´¼ç¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ªÅ¹ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
º£Ç¯7·î¾å½Ü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¿·´é¤µ¤ó¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¡£12·î¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡£
Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡£¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£
¤¢¤Î¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤³¤Ï½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¡£
¤¢¤Î¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤êÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾ð·Ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁáÂ®¤´¾Ò²ð¡ª
¿·ºî¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥·¡¼¥ë¥Ó¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¥ó¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
²Ä°¦¤¤¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ö¤é¤µ¤²¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¼ê¸µ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ä°¦¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¤½¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤¹¤ä¤¹¤äÊú¤¤°¤ë¤ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ë2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
¡ùÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¿·ºî¥Æ¡¼¥Þ¥°¥Ã¥º¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤È¤Ï¤ª¤µ¤È¤¦¤«¤é¤¦¤Þ¤ì¤¿¡¢´Å¤¨¤ó¤Ü¤¦¤Î¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤¦¤µ¤®¡×¡£¥³¥³¥à¡¼¤Ï¡ÖºÇ°¦¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤´¼ç¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¾Á°¤Ç¡¢³¹¤Ï¤º¤ì¤Î¾®¤µ¤Ê¤ª²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ç¤´¼ç¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ªÅ¹ÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¿·ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡£
Ãë²¼¤¬¤ê¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¡£¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£
¤¢¤Î¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤³¤Ï½é¤á¤Æºî¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î»×¤¤½Ð¡£
¤¢¤Î¤³¤ÏÂçÀÚ¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤êÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾ð·Ê¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁáÂ®¤´¾Ò²ð¡ª
¿·ºî¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥á¥â¥Ñ¥Ã¥É¤ä¥·¡¼¥ë¥Ó¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ú¥ó¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
²Ä°¦¤¤¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ö¤é¤µ¤²¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¤ª¼ê¸µ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ä°¦¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¤½¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤¹¤ä¤¹¤äÊú¤¤°¤ë¤ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
Í¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥³¥³¥à¡¼¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ÇÅß¤Î´¨¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Í¡ª
¡ÊC¡Ë2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.