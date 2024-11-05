¡Ö¤â¤¦Íê¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×µÁÊì¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿É×¡¡¤½¤Î¸åÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡ÚÂ©»ÒÅ®°¦¤¤¤¸¤ï¤ëµÁÊì¤È¤ÎÆ±µï Vol.69¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤í¤ß¤Ï¡¢Èà»á¥æ¥¦¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤è¤ê¿ôÇ¯µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ²ñ¤··ëº§¤·¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤ÏËü°ú¤¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¡¢µÁÉã¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤í¤ß¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤¿º¢¡¢µÁÊì¤ÏÃµÄå¤ò»È¤Ã¤Æ½»½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï»¶ºâ¤ÎËöÌµ°ìÊ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤í¤ß¤¿¤Á¤ÏµÁÊì¤ò1¥ö·î´Ö¤À¤±Çñ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£µÁÊì¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤¬°ú¤½Ð¤·¤ò¾¡¼ê¤Ëµù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤·¤í¤ß¡£¤½¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¡¢Æ±µïºÇ½ªÆü¤ËµÁÊì¤¬°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«¤ÈÊÌ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤·¤í¤ß¤ËµÕ¥®¥ì¤·¤¿µÁÊì¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤«¤éÊì»Ò¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤Î¤Ï»ä¤¬Ç§¤á¤Æ¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤¦1¥ö·î¤³¤³¤Ë½»¤Þ¤ï¤¹¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤·¤í¤ß¤Ï¡¢Èà»á¥æ¥¦¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤è¤ê¿ôÇ¯µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ²ñ¤··ëº§¤·¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤ÏËü°ú¤¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¡¢µÁÉã¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤í¤ß¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤¿º¢¡¢µÁÊì¤ÏÃµÄå¤ò»È¤Ã¤Æ½»½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï»¶ºâ¤ÎËöÌµ°ìÊ¸¤È¤Ê¤ê¡¢¤·¤í¤ß¤¿¤Á¤ÏµÁÊì¤ò1¥ö·î´Ö¤À¤±Çñ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£µÁÊì¤È¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡ÖÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤¬°ú¤½Ð¤·¤ò¾¡¼ê¤Ëµù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤·¤í¤ß¡£¤½¤ÎÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¡¢Æ±µïºÇ½ªÆü¤ËµÁÊì¤¬°ú¤Ã±Û¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«¤ÈÊÌ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤·¤í¤ß¤ËµÕ¥®¥ì¤·¤¿µÁÊì¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤«¤éÊì»Ò¼êÄ¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤òºî¤ë¤Î¤Ï»ä¤¬Ç§¤á¤Æ¤«¤é¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤Ï²¿¤«´ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤â¤¦1¥ö·î¤³¤³¤Ë½»¤Þ¤ï¤¹¤è¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¢£ÌÛ¡¹¤ÈµÁÊì¤Î²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥æ¥¦
¢£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤¯µ¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ½é¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä
¢£¥æ¥¦¤Î¤â¤È¤Ë°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡©
¤ä¤Ï¤êµÁÊì¤ÏºÇ½é¤«¤é¤³¤Î²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥æ¥¦¤ÏµÁÊì¤ÎÄó°Æ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÈà½÷¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤»¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤Î´¶¤¸¤ÇµÁÊì¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤ÈÌ©¤«¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤í¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÛ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎµÁÊì¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¡ª
¥æ¥¦¤Î¤â¤È¤ËÉÂ±¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡Ä¡£·ù¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡ª
(¤·¤í¤ß)