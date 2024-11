JR東京駅構内「グランスタ東京」のスイーツゾーンがリニューアル！ 新ブランドや初の常設店もご紹介（東京・丸の内）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・丸の内の商業施設「グランスタ東京」のスイーツゾーンです。全店舗と、ここでしか買えない限定商品のラインアップを紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

グランスタ東京(東京・丸の内)

「グランスタ東京」地下1階のスイーツゾーンがリニューアル

2024年9月13日、JR東京駅構内のエキナカ商業施設「グランスタ東京」地下1階のスイーツゾーンがリニューアルオープンしました。待ち合わせスポット「銀の鈴」に隣接するエリアです。東京駅初出店8店を含む、計10店の新店舗をさっそく紹介していきます!

1. Mr. CHEESECAKE

グランスタ東京限定「Mr. CHEESECAKE Petit Cookies & Cream/S」1個837円

2018年の創業以来、オンラインを中心に展開してきた「Mr. CHEESECAKE」初の常設店がオープン。フレンチレストラン出身のシェフ・田村浩二氏が作るチーズケーキは、バニラやレモン、トンカ豆を使った甘くフレッシュな香りと濃厚かつシルキーな口溶けが特長。グランスタ東京限定フレーバーとして「Cookies & Cream」と、手土産に最適なカップタイプが新登場。新たに開発した限定商品の焼菓子、フィナンシェとスノーボールも要チェックです!

2. shodai bio nature

グランスタ東京限定「ペタルマホガニー」120g 6,400円

<店舗情報>◆Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

オーガニックや自然由来など、体に優しい素材にこだわる「shodai bio nature(ショウダイ ビオ ナチュール)」。花びらをイメージした看板商品のペタルチョコレートに、限定商品「ペタルマホガニー」が仲間入り。ライスミルク使用のミルクチョコレートに木苺や抹茶、ミント、柚子など、6種類の風味をのせています。落ち着きのある茶色のグラデーションは男性や目上の方への贈り物にも。パリッとした食感と優しい口どけが楽しめるチョコレートです。

3. アトリエうかい

グランスタ東京限定「フールセック・アソルティ缶」8枚入1,600円

<店舗情報>◆shodai bio nature グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 03-6256-0138

東京や神奈川を中心にレストラン展開する、うかいグループの洋菓子店「アトリエうかい」もオープン。“旬の素材を最もおいしく提供する”レストランと共通の思いで、日常使いにも贈り物にも喜ばれるお菓子を提供しています。グランスタ東京店では、店舗限定のパッケージに包んだ個包装のクッキーを1枚から販売。封を開けた瞬間に漂うバターの芳醇な香りとみずみずしいジャムの果実感など、それぞれのクッキーの魅力が堪能できます。

4. AM STRAM GRAM nobolyquedaly

グランスタ東京限定「季節・旬のフルーツを使用したタルティミニ」各種1ホール(直径6cm程度)600円〜

<店舗情報>◆アトリエうかい グランスタ東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京 B1FTEL : 03-6268-0712

恵比寿のタルト専門店による、“上り下り”をコンセプトにした「AM STRAM GRAM nobolyquedaly(アム ストラム グラム ノボリクダリ)」も新登場。日本各地の旬を“ノボリクダリ”して追いかけ、その食材を仕入れて(=ノボリ)当日焼き上げるサクサクのタルトにのせて提供(=クダリ)しています。グランスタ東京限定の「タルティミニ」は直径約6cm。タルト生地やクリーム、フルーツそれぞれの存在感が際立つ絶妙なサイズ感が魅力です。

5. 枸櫞

グランスタ東京限定「ひとひら」1個378円

<店舗情報>◆AM STRAM GRAM nobolyquedaly グランスタ東京店住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

レモンの原種といわれる「枸櫞(くえん)」を店名に冠した、レモン和菓子専門の新ブランド。レモンの花びらを模した最中「ひとひら」は、あんと最中が別々に包まれています。ほろ苦いレモンピールを利かせた滑らかな口溶けの白あんと、ぱりっと香ばしいもち米最中。食べる直前にサンドすることで、できたてのおいしさが味わえる手づくり最中です。そのほか、無農薬レモンを使用したレモンケーキや“銀の鈴”を思わせる鈴形の和三盆もおすすめです。

6. an and an

グランスタ東京限定「ピスタチオとグリオットチェリーのバターサブレサンド」1袋3枚入1,458円

<店舗情報>◆枸櫞 グランスタ東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

和歌山市の歓楽街「アロチ」のスナック「Quattro(クワトロ)」から誕生した、洋菓子ブランド「an and an(アン アンド アン)」。人気商品の「あんバタースコーンサンド」は、全粒粉のスコーンに老舗製餡所のこだわりあんとバターを挟んだ3種類のクリームサンドです。イタリア産ピスタチオペースト入りバタークリームとブランデー漬けチェリーをサクほろサブレでサンドした、限定の「ピスタチオとグリオットチェリーのバターサブレサンド」もチェックを!

7. カヌレリテ

グランスタ東京限定「Liqur BOX」2個入1,240円

<店舗情報>◆an and an グランスタ東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

軽井沢生まれのカヌレ専門店「カヌレリテ」もオープン。信州産の牛乳や地粉、地卵と、最高級グラスフェッドバターやてんさい糖など上質な素材にこだわったカヌレを一つひとつ手作りで焼き上げています。70種類以上もあるフレーバーは、まさにフレンチシェフ特製のスペシャリテのよう。スポイトに入れたお酒を食べる直前に注入する「Liqur Box」は、特に人気の高いサングリア・ショコラとウイスキーボンボンをセレクトして販売しています。

8. Brick bake bakers by Pâtisserie ease

グランスタ東京限定「クラフトフィナンシェ」1個300円〜

<店舗情報>◆カヌレリテ グランスタ東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 グランスタ東京 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

日本橋兜町の「Pâtisserie ease」が手掛けるベイクショップの3号店「Brick bake bakers by Pâtisserie ease(ブリック ベイク ベイカーズ バイ パティスリー イーズ)」もお目見え。シグネチャーは店内のオーブンで焼き上げる、こだわりのクラフトフィナンシェ。プレーン、チョコレート、大納言、メープル、レモン、ラズベリー、ピスタチオ、マロンの8種類の味わいが楽しめます。東京駅のレンガをイメージして作られたフィナンシェは東京土産にもぴったりです。レトロなビジュアルのプリンも販売中!

9. BURDIGALA TOKYO

グランスタ東京限定「Flan」イートイン1個396円、テイクアウト388円

<店舗情報>◆Brick bake bakers by Pâtisserie ease住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1JR東日本東京駅構内 B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

広尾に本店を構えるブーランジェリー「BURDIGALA TOKYO(ブルディガラ トーキョー)」は、店舗初のパティスリー専門ブースを併設してリニューアルオープン。イチオシの限定商品は、お店で20年以上愛され続けているオリジナルカスタードクリームをサブレにのせて焼き上げた、フランスの国民的お菓子「Flan(フラン)」です。クリーミーで弾力のある食感がクセになる味わい。以前同様、イートインスペースの用意もあるので、食事やブレイクタイムにも利用できます。

10. Fairycake Fair

グランスタ東京限定「ベイクドレモンケーキ」1箱5個入1,700円

<店舗情報>◆BURDIGALA TOKYO住所 : 東京都千代田区丸ノ内1-9-1 JR東京駅改札内 B1F グランスタTEL : 03-3211-5677

2007年グランスタ東京の開業と同時に誕生した、カップケーキとビスケットのお店「Fairycake Fair(フェアリーケーキフェア)」も刷新。リニューアルを記念して、一番人気のベイクドカップケーキが進化して新登場! 国産レモンならではのマイルドな酸味とフルーティーな香りを最大限に引き出した生地に、レモン形のアイシングを施したキュートなカップケーキはここでしか手に入らない限定商品です。目でも舌でも楽しめるかわいいレモンケーキは東京土産にもおすすめ!

スイーツゾーン

<店舗情報>◆フェアリーケーキ フェア グランスタ店住所 : 東京都千代田区丸ノ内1-9-1 JR東京駅改札内 B1F グランスタTEL : 03-3211-0055

スイーツゾーンは八重洲中央口改札内に位置します。店舗ごとに、他では手に入らないグランスタ東京限定商品が目白押し。日常使いはもちろん、手土産の調達にもおすすめです。東京駅での楽しみがまた増えましたね!

●「グランスタ東京」ホームページ:https://www.gransta.jp

※価格はすべて税込

文:斎藤亜希 写真:お店から

The post JR東京駅構内「グランスタ東京」のスイーツゾーンがリニューアル! 新ブランドや初の常設店もご紹介(東京・丸の内) first appeared on 食べログマガジン.