½¼ÅÅËº¤ì¤Ë¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤ª¤¦¤Á¤Ë½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿
ËèÆü»È¤¦À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î½¼ÅÅ¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë½¼ÅÅ¡õ¼ýÇ¼3ÃÊ¥é¥Ã¥¯
»³ºê¼Â¶È¤Îtower¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢½¼ÅÅ»þ¤Î¼ýÇ¼¤ä°ì»þÃÖ¤¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë3ÃÊ¥é¥Ã¥¯¡£ÊÉ³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¶õ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Î¥Ô¥ó¤È¥Í¥¸¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¼è¤êÉÕ¤±¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÊÉ¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤«¤Ê¤¤ÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Î¥Ô¥ó¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤²¤ë
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ã¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë½¼ÅÅ¤¬È¾Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£¤Ç¤â¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤³¤³¤ËÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð½¼ÅÅ¤âÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¤·Ëº¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ²Ù½Å¤Ï1ÃÊ¤¢¤¿¤ê500g¡¢¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï1¤Ä¤¢¤¿¤ê50g¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤µ¤ò¼«Í³¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÂÎ¤¬¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢¼§µ¤¤¬È¿±þ¤·¤ÆËÜÂÎ¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¯ÌÌ¤ÏÃí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡£
¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤â¥¹¥Ã¥¥ê
¥é¥Ã¥¯¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤¬¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í
¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÃ¼¤ËÊª¤¬Åö¤¿¤ë¤È¥«¥ó¥Ã¤È²»¤¬¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ÏÉÕÂ°¤Î´Ë¾×ºà¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£3ËÜÊ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÈÍÑÁ°¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð½ýËÉ»ß¤Ë¤â¡£
ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¾®Êª¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼
Â¾¤Ë¤â¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¾®Êª¼ýÇ¼¤ä¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¥á¥¬¥Í¤ä¥ê¥â¥³¥óÃÖ¤¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤Î¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤äÉ³¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÉô²°¤Ë1¤Ä¤º¤ÄÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£