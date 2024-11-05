T-ARA ¥Ò¥ç¥ß¥ó¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÈþµÓ¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ä´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª
T-ARA¤Î¥Ò¥ç¥ß¥ó¤¬´°àú¤ÊÈþµÓ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
Èà½÷¤Ï11·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»£±Æ´°Î»¡£°û¤ß²ñ¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ÈÃ»¤¤±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÆÈÆÃ¤ÊÁõ¾þ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤Ê´é¤È´°àú¤ÊÈþµÓ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï2009Ç¯¡¢T-ARA¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇ¶á¡¢¼òÎà»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò¤«¤±¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï11·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»£±Æ´°Î»¡£°û¤ß²ñ¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ÈÃ»¤¤±ÇÁü¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÆÈÆÃ¤ÊÁõ¾þ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤Ê´é¤È´°àú¤ÊÈþµÓ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï2009Ç¯¡¢T-ARA¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºÇ¶á¡¢¼òÎà»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò¤«¤±¤¿À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£