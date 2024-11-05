【千葉県千葉市】解けないと着れない服屋「トキキル」プロデュース！ジャンプフェスタに『ジャンケットバンク』ポップアップ登場
集英社ゲームズは12月21日(土)と22日(日)の2日間、『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』を幕張メッセで開催されるイベント「ジャンプフェスタ2025」に出展する。
今回出展するのは、解けないと着れない服屋「トキキル」が謎解きをプロデュースした漫画『ジャンケットバンク』初となる、「ジャンプフェスタ2025」でのポップアップストアだ。
『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』では、同ポップアップストアのために作家の田中一行氏が描き下ろしたイラストを使用した『ジャンケットバンク』グッズを販売。
『ジャンケットバンク』は、週刊ヤングジャンプにて2020年35号より連載が開始した田中氏によるギャンブルを題材にしたマンガ。
「ジャンプフェスタ2025」の会場内に、謎を解いてVIPとして選ばれたものだけが入店でき、お気に入りのキャラクターの商品を購入できる『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』が2日間限定でオープンする。VIPとして認められ入店を許可される方法
VIPとして認められ、入店を許可されるには、ギャンブラーの絵画に隠された謎を解き明かし、招待状を受け取らなければいけない。
まず、それぞれのギャンブラーの絵画に謎が隠されているので、謎を解きたいギャンブラーを決め、回答フォームに回答を入力。ギャンブラーの絵画に隠された謎に見事正解すると、限定ショップへの招待状がプレゼントされる。
「ジャンプフェスタ2025」集英社ゲームズブースで招待状を見せると、ブースの中へと案内される。限定商品を購入したり、ブース内で無料アイテムがもらえるゲームに挑戦したり、ブース限定の体験を楽しもう。
なお、会場への入場は別途「ジャンプフェスタ2025」入場チケットが必要。また、 「ジャンプフェスタ2025」の会場内でも謎解きを実施できる。
『JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル』の詳細を知りたい人は、特設サイトをチェックしよう。
JUNKET BANK SECRET POPUP produced byトキキル特設サイト：https://junketbank.tokiqil.com
■ジャンプフェスタ2025
開催日：12月21日(土)〜12月22日(日)
会場：幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1)
ジャンプフェスタ2025公式サイト：https://www.jumpfesta.com
(佐藤 ひより)