103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤« ¼«¸ø¤äºâÌ³¾Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡×À¯¶É¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ËÊ¹¤¯
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ò¼õ¤±¤¿ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬11·î11Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¡¢ÆÃ¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢µÄÀÊ¿ô¤ò¸ø¼¨Á°¤Î7¤«¤é¡¢4ÇÜ¤Î28¤Ë¿¤Ð¤¹ÂçÌö¿Ê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¡¢4¶è¤Ç½é¤á¤Æ¾®Áªµó¶è¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤¿ÌîÅÞÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£À¯¶É¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹(»²µÄ±¡ÀÅ²¬Áª½Ð)¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤« ¼«¸ø¤äºâÌ³¾Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¡×À¯¶É¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤ËÊ¹¤¯
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·Íª´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä³ÆÅÞ¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯²ñÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÊÑË»¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡ä¹ñ²ñÀªÎÏ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÍ¿ÅÞ¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊÑ·Ê¿§¤â¶õµ¤¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÂçÉý¤ËµÄÀÊ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡äÌîÅÞ³ÆÅÞ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤³¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÍ¿ÅÞ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9³ä°Ê¾å¤³¤Î±éÀâ¤ÇÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬²æ¡¹¤Ï¤â¤¦¹ñÌ±¤¬¤³¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¿ÅÞ¤¬¤À¤á¤Ê¤éÌîÅÞ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È¡£
¤¤¤Þ¡¢°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾ÃÈñ¤Ë²ó¤¹¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡£¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤½¤³¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢ÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡£¤³¤ì¤Ï³ØÀ¸¤µ¤ó¤ä¥Ñー¥È¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¡¢¹ñÌ±¤«¤éÍè¤¿À¯ºö¤ò²æ¡¹¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤¯´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¯¼£¤Ï¹ñÌ±¤¬Æ°¤«¤»¤ë¤ó¤À¡×
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¤³¤ì¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌîÅÞ¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢º¸¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ï±¦¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹¤Ï¿¿¤óÃæ¤Î¤³¤È¤òÀ¯ºö¤ò¶òÄ¾¤ËÁÊ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÌö¿Ê¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤ËÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£¿¿¤ÃÅö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤ÆÁªµó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Áªµó¤âÂç¤¤ÊÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä½µËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï9.1%¡¢Á°²ó¤Î1.5%¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄÉ¤¤É÷¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡äº£¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¸øÌÀÅÞ¡¢¶¦»ºÅÞ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£²ó¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¶¦»ºÅÞ¤òÈ´¤¤¤Æ9.1%¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬½°µÄ±¡¤Ï¤¤¤Þ150¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â28¿Í¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬12%¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬9.1%¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁêÅö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¯ºö¼Â¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤ò¤·¤Æ¡¢¸©Ì±¡¦¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£¤Ï¹ñÌ±¤¬Æ°¤«¤»¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« °æ¼ê½Õ´õ¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¡ÖÁªµó¤«¤é1½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£À¯¶É¤ÎÃæ¿´¤Ï¤¤¤Þ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÎÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È1ËÜ¤âË¡Î§¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£Í½»»¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡¢¿Í»ö¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ï¤ê²æ¡¹¤¬¤º¤Ã¤È·ëÅÞ°ÊÍè¡¢4Ç¯´ÖÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡×¤À¤È¡£È¿ÂÐ¤¹¤ë¤±¤É¤â¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÂÐ°Æ¤ò½Ð¤¹¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤¤¤¤¡¢¥À¥á¤Ê¤â¤Î¤Ï¥À¥á¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬²æ¡¹¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅöÁ³¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÌîÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÐ·è¤Ë²ò·è¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤Þ¤º¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×º£¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤¤¤Æ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤Ê¤É¤ò³ÈÂç¤·¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤ò178Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤ÂÓ¤Ë²¸·Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤ÎSNS¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¸ºÀÇ¸ú²Ì¤¬8.6Ëü±ß¡£800Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï22.8Ëü±ß¤È¤¤¤¦»î»»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼Â¸½¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Ë¤¢¤ë¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤é¤Î¡ÈÆ¯¤¹µ¤¨¡É¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ñー¥È½¾¶È°÷ ¶¶ËÜÍý·Ã¤µ¤ó¡ä¡ÖÆ¯¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÇ¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È·×»»¤·¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ¯¤³¤¦¤È»×¤¨¤ÐÆ¯¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¤¡×
»þµë¤ò1,100±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢1¤«·î¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò78»þ´ÖÄøÅÙ¤Ë¼ý¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥Ñー¥È½¾¶È°÷ ¶¶ËÜÍý·Ã¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¤¤Þ¡Ê1Æü¡Ë4»þ´Ö¡£6»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ÏÆ¯¤¤¿¤¤¡×
µã¤¯µã¤¯¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò¥»ー¥Ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¿Í¼ê¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄ»Ò½Å¥»¥ÊÅ¹ Æâµ¼÷¼£Å¹Ä¹¡ä¡Ö»þµë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸º¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï(·î¤Ë)75»þ´Ö¤È¤«¡¢80»þ´ÖÀÚ¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Å¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡×
10·î¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊÉ¡×¤Ï103Ëü±ß¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ï¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÄ»Ò½Å¥»¥ÊÅ¹ Æâµ¼÷¼£Å¹Ä¹¡ä¡Ö¿Íºà³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬¤ª¶â¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤¨¤Æ¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎË¾¤ß¡×
°ìÊý¡¢¥Ñー¥È½¾¶È°÷¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡Ä
¡ã¥Ñー¥È½¾¶È°÷ »³ËÜ»ÙËã¤µ¤ó¡ä¡Ö103Ëü¤ÎÊÉ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë106Ëü¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Ã¤Á¤âÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¤³¤ì¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Ï¤¤¤Þ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡£Æ¯¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ê¤É¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î·Êµ¤¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢·Êµ¤²óÉü¤ò¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥ì¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢GDP¤Î6³ä¶¯¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢103Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ÇºÇÄãÄÂ¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1.73ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÊÉ¤Ï¤º¤Ã¤È30Ç¯´Ö103Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»þµë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¤¹¤°103Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¡¢Áá¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¯¼£¤¬¤³¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä°ìÊý¤ÇÀÇ¼ý¤Î¸º¾¯¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡äÀÇ¼ý¤Î¸º¾¯¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢200Ëü±ß¤Ç8Ëü6,000±ß¡¢200Ëü±ß¤ÇÀ¸³è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î8Ëü6,000±ß¤Î¸ºÀÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1,000Ëü±ß¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢22Ëü8,000±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤°¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¡Öºâ¸»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÀÇ¼ý¤ò¤º¤Ã¤È¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯8·î¤«¤é2024Ç¯8·î¤ÇÀÇ¼ý¤Î¼è¤ê²á¤®¤¬25.8%¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÀÇ¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Îºâ¸»¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢7Ãû±ß¤ò¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ÐºÑ¤â³èÀ²½¤¹¤ë¡£ÀÇ¶â¤âÁý¤¨¤ë¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2023Ç¯¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ï7Ãû±ß¡£¤½¤ÎÁ°¤Ï11Ãû±ß¡£»È¤¦Í½Äê¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢ºâ¸»¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¥Ü¥íÌÙ¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÀÇ¶â¤ÏºâÌ³¾Ê¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ËÊÖ¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¾ÃÈñ¤ò²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¹¤°ºâÌ³¾Ê¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í½»»ÄÌ²á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ³×¤¬
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä°ìÊý¤Ç¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤ËÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¡¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¤½¤³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Îã¤¨¤Ð1,000Ëü±ß¤ÎÊý¤¬22Ëü±ß¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾ÃÈñ¤Ë²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬1.73ÇÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈæÎ¨¤¹¤ë¤È¹µ½ü¤¬178Ëü±ß¡£¤³¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤³¤³¤¬¶²¤é¤¯¡¢º£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤ÈºâÌ³¾Ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Þ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÈó¾ï¤Ë²æ¡¹¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸ò¾Ä¤¬¥ä¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¤³¤Î¿ô»ú¤ÏºÇ¤â¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµÄÏÀ¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¸ºÀÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¡¢1¥ê¥Ã¥¿ー¤¢¤¿¤ê53.8±ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ë¤Þ¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ò¾è¤»¤¿¤ê¡¢ÅÅµ¤Âå¤â¹â¤¤¡£ÅÅµ¤Âå¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¾ÃÈñÀÇ¤â5¡ó¤Ç¤¤¤¤¡¢°ìÎ§¡£¾ÃÈñ¤ò¤É¤ó¤É¤ó²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡£¤¤¤Þ¤Ï¸ºÀÇ¤ò¤ä¤ë»þ¤Ç¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÂ³¤¤¤Æ¡¢³ÆÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ÆÅÞ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä²æ¡¹¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤Þ¡¢Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤È¤âÅùµ÷Î¥¡¢ÆÃ¤ËÀ¯¼£²þ³×¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¶¨Ä´¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¹ñ¤Î¹ñ²ñ²þ³×¤â¡¢¤½¤ì¤«¤éÀ¯¼£²þ³×¤â¡¢ÀÇÀ©²þ³×¤â¤¤¤Þ¡¢Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤¿¤á¤È¤«¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï³ÆÅÞ¤ÈÅùµ÷Î¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²þ³×¤Ï¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢°Ý¿·¤È¤âÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äºÇ¸å¤Ë¹ñÀ¯¤¬º£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¹ñÀ¯¤¬º£¸å¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡ä¤ä¤Ï¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ë¾¤àÀ¯¼£¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÀÐÇËÆâ³Õº£¸å¼ã´³ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÐÇË»á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹ñÌ±¿Íµ¤¤¬¤¢¤ëÀÐÇË»á¤Ç²¿¤È¤«¤³¤Î¶ÉÌÌ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁªµó¤Ç¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Áªµó¤ÇÉé¤±¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÀÐÇË»á¤Ç»²µÄ±¡Áªµó¤òÀï¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ»²µÄ±¡¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Î½Õ¡¢Í½»»¤¬ÄÌ¤ë¤¢¤¿¤ê¤ËÍ¿ÅÞÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ³×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£