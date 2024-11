Omoinotakeの約1年半ぶりとなるアルバム『Pieces』が2025年年1月29日にリリースとなる。2024年1月に配信リリースされ、ストリーミング累計3億回再生を突破した「幾億光年」(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)や、10月19日にリリースされた最新曲「ラストノート」(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)、「蕾」(TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期エンディングテーマ)、「アイオライト」(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)、「ホワイトアウト」(『GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇』タイアップ楽曲)などが収録されるメジャーセカンドアルバムだ。

Major 2nd ALBUM『Pieces』

2025年1月29日(水)リリース

予約/購入 https://omoinotake.lnk.to/96jXLq

・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)+三方背スリーブケース付き

AICL- AICL-4684〜4685/6,000円(税込)

・通常盤(CD)

AICL-4686/ 3,300円(税込)

DISC 1(CD)*全形態共通 ※曲順は後日発表

幾億光年(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)

蕾(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ)

ラストノート(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)

アイオライト(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)

ホワイトアウト(GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇 タイアップ楽曲)

折々(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)

and more…

DISC 2(Blu-ray)*初回生産限定盤

Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 “エアレンデル” 2024.4.28 @大阪城音楽堂



2025年1月29日(水)リリース予約/購入 https://omoinotake.lnk.to/96jXLq・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)+三方背スリーブケース付きAICL- AICL-4684〜4685/6,000円(税込)・通常盤(CD)AICL-4686/ 3,300円(税込)DISC 1(CD)*全形態共通 ※曲順は後日発表幾億光年(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)蕾(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ)ラストノート(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)アイオライト(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)ホワイトアウト(GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇 タイアップ楽曲)折々(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)and more…DISC 2(Blu-ray)*初回生産限定盤Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 “エアレンデル” 2024.4.28 @大阪城音楽堂

<Omoinotake One Man Tour "Pieces">

3月22日(土)開場/開演:17:00/18:00

島根 安来市総合文化ホールアルテピア大ホール

[問]YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜17:00)



3月28日(金)開場/開演:18:00/19:00

大阪 オリックス劇場

[問]GREENS 06-6882-1224



4月11日(金)開場/開演:18:00/19:00

福岡 DRUM LOGOS

[問]キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)



4月12日(土)開場/開演:16:00/17:00

広島 広島CLUB QUATTRO

[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)



4月18日(金)開場/開演:18:00/19:00

北海道 ペニーレーン24

[問]WESS Mail: info@wess.co.jp



4月26日(土)開場/開演:17:00/18:00

愛知 PORTBASE

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)



4月29日(火祝)開場/開演:16:00/17:00

宮城 仙台Rensa

[問]キョードー東北 022-217-7788(平日13:00〜16:00, 土10:00〜12:00 ※祝日除)



5月2日(金)開場/開演:18:00/19:00

東京 LINE CUBE SHIBUYA

[問]クリエイティブマン 03-3499-6669(月水金12:00~16:00)



【券種/チケット代金】

●島根/大阪/東京公演以外

全自由(一般) 5,800円(税込/ドリンク代別/整理番号付き)

全自由(学割) 4,800円(税込/ドリンク代別/整理番号付き)※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い



●島根/大阪/東京公演

全席指定(一般) 6,800円(税込)

全席指定(学割) 5,800円(税込)※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。(特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。)

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可



【注意事項】

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止



▼公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」先行

【受付期間】2024年11月5日(火)21:00 〜 2024年11月19日(火)23:59

【当落発表】2024年11月26日(火)12:00 〜 2024年11月30日(土)23:59

公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」へのご入会はこちら⇒

https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo



※本先行へのお申込みには、公式ファンクラブ「オモタケラボ」会員であることが条件となります。

※公式ファンクラブ「オモタケラボ」にご入会のうえ、受付期間内にFCサイトに記載のチケット申し込みURLよりお申込み下さい。

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。

※本公演のFCチケットはチケットぴあでの受付となり、お申込者様はチケットぴあ会員登録(無料)が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。

3月22日(土)開場/開演:17:00/18:00島根 安来市総合文化ホールアルテピア大ホール[問]YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531(平日12:00〜17:00)3月28日(金)開場/開演:18:00/19:00大阪 オリックス劇場[問]GREENS 06-6882-12244月11日(金)開場/開演:18:00/19:00福岡 DRUM LOGOS[問]キョードー西日本 0570-09-2424(平日・土曜11:00〜15:00)4月12日(土)開場/開演:16:00/17:00広島 広島CLUB QUATTRO[問]YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571(平日12:00〜17:00)4月18日(金)開場/開演:18:00/19:00北海道 ペニーレーン24[問]WESS Mail: info@wess.co.jp4月26日(土)開場/開演:17:00/18:00愛知 PORTBASE[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)4月29日(火祝)開場/開演:16:00/17:00宮城 仙台Rensa[問]キョードー東北 022-217-7788(平日13:00〜16:00, 土10:00〜12:00 ※祝日除)5月2日(金)開場/開演:18:00/19:00東京 LINE CUBE SHIBUYA[問]クリエイティブマン 03-3499-6669(月水金12:00~16:00)【券種/チケット代金】●島根/大阪/東京公演以外全自由(一般) 5,800円(税込/ドリンク代別/整理番号付き)全自由(学割) 4,800円(税込/ドリンク代別/整理番号付き)※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い●島根/大阪/東京公演全席指定(一般) 6,800円(税込)全席指定(学割) 5,800円(税込)※FC/CD早期予約/オフィシャル先行のみ取扱い※3歳以上有料、3歳未満入場不可※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。(特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。)※お一人様1公演につき4枚まで申込み可【注意事項】※開場/開演時間は変更となる場合がございます。※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止▼公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」先行【受付期間】2024年11月5日(火)21:00 〜 2024年11月19日(火)23:59【当落発表】2024年11月26日(火)12:00 〜 2024年11月30日(土)23:59公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」へのご入会はこちら⇒https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo※本先行へのお申込みには、公式ファンクラブ「オモタケラボ」会員であることが条件となります。※公式ファンクラブ「オモタケラボ」にご入会のうえ、受付期間内にFCサイトに記載のチケット申し込みURLよりお申込み下さい。※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。※本公演のFCチケットはチケットぴあでの受付となり、お申込者様はチケットぴあ会員登録(無料)が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。

Omoinotake公式ファンクラブアプリ「オモタケラボ」

https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo

https://subscription.app.c-rayon.com/app/omotake-labo

初回生産限定盤は、バンドの結成記念日である2024年4月28日に大阪城音楽堂にて開催された<Omoinotake SPECIAL LIVE 2024“エアレンデル”>の模様を収録したBlu-rayが同梱される。アルバムを引っ提げたワンマンツアー<Omoinotake One Man Tour "Pieces">の開催も決定し、2025年3月の地元島根公演を皮切りに、自身初の東阪ホール公演を含め全8公演での開催となる。あわせて、Omoinotake初のファンクラブ「オモタケラボ」も開設された。PHOTO、MOVIEなど、ここでしか見られない会員限定コンテンツが楽しめる。<Omoinotake One Man Tour "Pieces">のチケット先行に最速で応募できるファンクラブ先行の実施も決定しているので、要チェックだ。なお、Major 2nd ALBUM『Pieces』を対象オンラインショップにて早期予約すると、早期予約特典として2024/11/5(火) 21:00 〜 2024/11/25(月) 23:59に<Omoinotake One Man Tour "Pieces">ライブチケット先行予約に申し込むことができる。