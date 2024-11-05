¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Åß¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¡ª ¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ÅßÊª¸ì¡×
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ÅßÊª¸ì¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤Ç11·î6Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ÅßÊª¸ì¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÅßµ¨¸ÂÄê¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÀã¤Î·ë¾½¤ò»×¤ï¤»¤ë¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¡¢¡ÖÅß¤À¤±¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤È¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤¸åÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¾®ÇþÇþ²ê¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤È¡¢¥¶¡¼¥Ä¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë»º¤ÎºÇ¹âµé¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¤òÁýÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤È¥³¥¯¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë
¥µ¥Ã¥Ý¥í ÅßÊª¸ì
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¡§5.5¡ó
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¡¼¥×¥ó