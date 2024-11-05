¡ÖËÌÄ«Á¯Ê¼¤È¾®µ¬ÌÏ¤Ê¸òÀï¡×¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉÁê¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë
¡¡´Ú¹ñ¤ÎKBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï5Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥¦¹ñËÉÁê¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯Ê¼¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î´Ö¤Ç½é¤Î¸òÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¦¥á¥í¥¦»á¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¼ÎÏ¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿ÂÎ·ÏÅª¤Ê¿å½à¤Î¸òÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤ËÈ÷¤¨ËÌÄ«Á¯·³¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÁõÈ÷¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¡£Ãæ±û¤ÎÊ¸»ú¤ÏX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÌ¾¾Î=Æ±µ¡´Ø¤ÎX¤«¤é
¡¡ËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥â¥ó¥´¥ë·Ï¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¥Ö¥ê¥ä¡¼¥È¿Í¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ¥í¥·¥¢·³¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¸òÀï¤¬¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥á¥í¥¦»á¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸òÀï¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÀÏ¤È¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÇÂç¤Ç1Ëü5Àé¿Í¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÊóÆ»´±¤Ï4Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë¤¹¤Ç¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¼¨º¶¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼»á¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ëËÌÄ«Á¯Ê¼¤Ï1Ëü1Àé¡Á1Ëü2Àé¿ÍÄøÅÙ¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü¿Í¤¬¥í¥·¥¢ÆîÀ¾Éô¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Ë¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÀïÆ®¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§Äê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£