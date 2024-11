Omoinotakeが、約1年半ぶりとなるメジャー2nd ALBUM『Pieces』を2025年1月29日にリリースすることを発表した。関連記事: Omoinotake、バレンタインに渋谷MODIで届けたストリートライブ 今年1月に配信リリースされストリーミング累計3億回再生を突破し2024年を代表する一曲となった「幾億光年」(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)、そして、10月19日にリリースされ話題となっている最新曲「ラストノート」(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)等が収録される。その他にも、「蕾」(TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期エンディングテーマ)をはじめ、「アイオライト」(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)、「ホワイトアウト」(『GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇』 タイアップ楽曲)等の楽曲も収録。さらにアルバム新録曲を複数曲加え、進化を遂げたOmoinotakeの「踊れて泣ける」を詰め込んだ渾身の一枚となる。

初回生産限定盤は、バンドの結成記念日である2024年4月28日に大阪城音楽堂にて開催された「Omoinotake SPECIAL LIVE 2024”エアレンデル”」の模様を収録したBlu-ray付きとなっている。また、アルバムを引っ提げたワンマンツアー『Omoinotake One Man Tour "Pieces"』の開催が決定。2025年3月の地元島根公演を皮切りに、自身初の東阪ホール公演を含め全8公演での開催となる。そして、Omoinotake初のファンクラブ「オモタケラボ」が開設された。PHOTO、MOVIEなど、ここでしか見られない会員限定コンテンツを届けるサービス。本日から『Omoinotake One Man Tour "Pieces"』のチケット先行に最速で応募できるファンクラブ先行の実施も決定している。さらに、新アーティストビジュアルを公開。撮影は、「幾億光年」以降Omoinotakeのジャケットデザイン・アーティストビジュアルを手掛けているSEIYA FUJIIが担当した。そして「Omoinotake ONE MAN TOUR 2024」東京公演は、2025年1月5日(日)19時より日テレプラスで独占放送されることも決定している。<リリース情報>OmoinotakeMajor 2nd ALBUM『Pieces』2025年1月29日(水)リリース予約/購入 https://omoinotake.lnk.to/96jXLq【形態/品番/価格】・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)+三方背スリーブケース付きAICL- AICL-4684〜4685/6000円(税込)・通常盤(CD)AICL-4686/ 3300円(税込)=収録内容=▼DISC 1(CD)*全形態共通 ※曲順は後日発表幾億光年(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)蕾(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ)ラストノート(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)アイオライト(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)ホワイトアウト(GLOBAL WORK TVCM メルティニットはまちがいない服。篇 タイアップ楽曲)折々(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)and more…▼DISC 2(Blu-ray)*初回生産限定盤Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 ”エアレンデル” 2024.4.28 @大阪城音楽堂<ライブ情報>Omoinotake One Man Tour "Pieces"3月22日(土)島根 安来市総合文化ホールアルテピア大ホール3月28日(金)大阪 オリックス劇場4月11日(金)福岡 DRUM LOGOS4月12日(土)広島 広島CLUB QUATTRO4月18日(金)北海道 ペニーレーン244月26日(土)愛知 PORTBASE4月29日(火祝)宮城 仙台Rensa5月2日(金)東京 LINE CUBE SHIBUYAOfficial web site http://omoinotake.com/