「真夜中のドア〜stay with me 2024」が、2024年11月5日に配信リリースされた。関連記事: 林哲司×土岐麻子のシティ・ポップ談義 洋楽が日本語ポップスに与えた影響を辿る シティポップのマスターピースとしてYouTubeで36億回以上再生され、Spotifyでは3億回を超え、Spotifyにおける日本の楽曲再生ランキングTOP10にランクイン。そのTOP 100うち1970年代は1曲のみという、時代を超えた名曲となった松原みきの「真夜中のドア〜stay with me」。同曲のリリースからちょうど45年が経過した11月5日、作・編曲した林哲司氏が歌と一部の楽器を残して新たにプロデュースし直ししたバージョン「真夜中のドア〜stay with me 2024」が配信リリースされys。

林哲司氏は今作について「時空を超えた『奇跡のうた』を、歌手デビュー45周年のタイミングで、亡き彼女の声を残し手掛けることはとても感慨深いことだった。あの日手掛けたオリジナルアレンジのコアと、永遠に賞賛されるべき松原正樹Gtrとジェイク・H・コンセプションSaxのアドリブは残しつつ、新しい「いま」の息吹きを込め、大谷靖夫と完成させた2024年ヴァージョン!世界の、この歌のファンの皆さんに届けたい」とコメントしている。同時に45周年を記念して松原みきの作品フェアの開催が決定。詳しくは45周年記念サイトにて。<リリース情報>松原みき「真夜中のドア〜stay with me 2024」2024年11月5日配信https://MikiMatsubara.lnk.to/staywithme2024松原みき 45周年記念サイト https://miki-matsubara-45th.ponycanyon.co.jp/