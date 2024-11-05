Â¼¾åÏÂÀ®¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯Çí¤°Ë½µó¡Ä¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Ë»ØÌ¾¡Ö¾¡Éé¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ä£±£±¡¦£µ¿·½ÉÁ´À®ÀÓ
¢¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£±¡×¡Ê£µÆü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¡Ë´Ñ½°£´£±£¸
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Ï£µÆü¡¢¿·½É£Æ£Á£Ã£Å¤Ç¡Ö½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£±¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡£×¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤ÎÂ¼¾åÏÂÀ®¤¬¥À¡¼¥¯¡¦¥¦¥ë¥Õ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢´ØËÜÂç²ð¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÍðÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢Â¼¾å¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÇí¤°Ë½µó¤ÇÈ¿Â§Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç£±£²¡¦£µ¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂ¼¾å¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¾¡Éé¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥ï¥Æ¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ï¡ÖÉ¬¤º»ÅÎ±¤á¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤è¡£¤³¤Î¥Þ¥¹¥¯¡¢¤³¤ÎÂå½þ¡¢¥Ù¥ë¥È¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤Ï¡¢£±£²¡¦£µ¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÎ¾¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤òÀµ¼°·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±£±¡¦£µ¿·½ÉÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§£×¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£²¡¡£´£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê£¶Ê¬£´£°ÉÃ¡¡¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ëé®²¼¤á¤°¤ß¡ü
¢¨»Ä¤ê¤Ï¡££Ó£á£ò£å£å£å¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó
¡¡¢§£×¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±¡¡¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢´ØËÜÂç²ð¡Ê£¶Ê¬£³£·ÉÃ¡¡¥Þ¥¹¥¯ÇË¤ê¢ªÈ¿Â§¡ËÂ¼¾åÏÂÀ®¡ü¡¢¥À¡¼¥¯¡¦¥¦¥ë¥Õ
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê£¸Ê¬£µ£¹ÉÃ¡¡¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¢ª¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë´Ö²¼È»¿Í¡ü
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÀãÈÞ¿¿Ìð¡Ê£±£²Ê¬£´£´ÉÃ¡¡Àã¤Î·ë¾½¢ª¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë£Ã£è£é¡¡£Ã£è£é¡ü
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡ûÆü¹â°ê¿Í¡Ê£±£°Ê¬£²£¶ÉÃ¡¡¥·¥ç¡¼¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ë¥¬¥¤¥¢¡¦¥Û¥Ã¥¯¥¹¡ü