中国代表メンバー発表 日本代表と11月に最終予選で対戦予定…今季30戦34発のFWウー・レイらが選出
中国サッカー協会（CFA）は4日、11月FIFAワールドカップ26アジア最終予選に臨む中国代表メンバーを発表した。
中国代表は最終予選グループCの初戦で日本代表に0−7と大敗。その後、サウジアラビア代表、オーストラリア代表に敗れて3連敗を喫したが、直近のインドネシア代表戦で最終予選初勝利を挙げている。11月シリーズでは、14日にアウェイでバーレーン代表戦と、19日にホーム（廈門白鷺体育場）で日本代表と対戦する。
今回も主力選手が順当に選出され、今季国内リーグで30試合出場34ゴール、15アシストを記録しているFWウー・レイ（上海海港）らがリストに名を連ねた。一方、9月の日本代表戦にも出場していたFWアラン（青島西海岸）は招集外となり、所属クラブ（北京国安）でも先発の機会が限られている187センチの大型FWワン・ジーミンが招集されている。
中国代表メンバーは以下の通り
▼GK
ワン・ダレイ（山東泰山）
ヤン・ジュンリン（上海海港）
リウ・ディアンズオ（武漢三鎮）
ハン・ジアチー（北京国安）
▼DF
コ・ジュンイ（ガオ・ジュンイ／山東泰山）
ティアス・ブラウニング（ジャン・グアンタイ／上海海港）
ジャン・シェンロン（上海申花）
リー・レイ（北京国安）
ウェイ・ジェン（上海海港）
ヤン・ゼシャン（上海申花）
チュー・チェンチエ（上海申花）
フー・ヘタオ（成都蓉城）
▼MF
チョン・ジン（浙江）
リー・ユェンイー（山東泰山）
ワン・ハイジェン（上海申花）
ワン・シャンユェン（河南嵩山龍門）
シェ・ウェンノン（山東泰山）
シュ・ハオヤン（上海申花）
ツァオ・ヨンチン（北京国安）
▼FW
バイヘラム・アブドゥワイリ（深圳）
フェルナンジーニョ（フェイ・ナンドゥオ／上海申花）
リン・リャンミン（北京国安）
ウー・レイ（上海海港）
ウェイ・シーハオ（成都蓉城）
チャン・ユーニン（北京国安）
ワン・ジーミン（北京国安）
タオ・チャンロン（武漢三鎮）
▼監督
ブランコ・イヴァンコヴィッチ
中国代表は最終予選グループCの初戦で日本代表に0−7と大敗。その後、サウジアラビア代表、オーストラリア代表に敗れて3連敗を喫したが、直近のインドネシア代表戦で最終予選初勝利を挙げている。11月シリーズでは、14日にアウェイでバーレーン代表戦と、19日にホーム（廈門白鷺体育場）で日本代表と対戦する。
中国代表メンバーは以下の通り
▼GK
ワン・ダレイ（山東泰山）
ヤン・ジュンリン（上海海港）
リウ・ディアンズオ（武漢三鎮）
ハン・ジアチー（北京国安）
▼DF
コ・ジュンイ（ガオ・ジュンイ／山東泰山）
ティアス・ブラウニング（ジャン・グアンタイ／上海海港）
ジャン・シェンロン（上海申花）
リー・レイ（北京国安）
ウェイ・ジェン（上海海港）
ヤン・ゼシャン（上海申花）
チュー・チェンチエ（上海申花）
フー・ヘタオ（成都蓉城）
▼MF
チョン・ジン（浙江）
リー・ユェンイー（山東泰山）
ワン・ハイジェン（上海申花）
ワン・シャンユェン（河南嵩山龍門）
シェ・ウェンノン（山東泰山）
シュ・ハオヤン（上海申花）
ツァオ・ヨンチン（北京国安）
▼FW
バイヘラム・アブドゥワイリ（深圳）
フェルナンジーニョ（フェイ・ナンドゥオ／上海申花）
リン・リャンミン（北京国安）
ウー・レイ（上海海港）
ウェイ・シーハオ（成都蓉城）
チャン・ユーニン（北京国安）
ワン・ジーミン（北京国安）
タオ・チャンロン（武漢三鎮）
▼監督
ブランコ・イヴァンコヴィッチ