¼«Ê¬¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¤¤¤É×¡£ ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤â°û¤ß²ñ¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡ª¡¿¥¨¥ó¥É¥ì¥¹Î¥º§¡
¡Ø¥¨¥ó¥É¥ì¥¹Î¥º§¡Á¤â¤·¤â·ëº§À¸³è¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤Ê¤é¡Á¡Ù¡Ê¤Ó¤Ð¤ë/wwwave comics¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ºÊ¤«¤éÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Î¥º§ÆÏ¡£¼ò¤â½÷Í·¤Ó¤â¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤â¤·¤Ê¤¤¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤â¡È¤¤¤¤É×¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ï²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¥À¥áÉ×¤À¤Ã¤¿⁉ ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤ººÊ¤ËÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³²ø¤·¤²¤ÊÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¡¦ËÜÀ»û¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö·ëº§À¸³è¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÈà¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È»þ´Ö¤¬1¥«·îÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Î¥º§¤Î¸¶°ø¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ìµ´ÖÃÏ¹ö¤ËÍî¤Á¤¿É×¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥¨¥ó¥É¥ì¥¹Î¥º§¡Á¤â¤·¤â·ëº§À¸³è¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤Ê¤é¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥¨¥ó¥É¥ì¥¹Î¥º§¡Á¤â¤·¤â·ëº§À¸³è¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤Ê¤é¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à