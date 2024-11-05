¡Úµð¿Í¡ÛÀÐÀî¡¦Ç½ÅÐ¤Ç£±£²·î¤ËÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¡¢Âç¾ëÂî»°¡¢ÂçÀª¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¤é¤¬»²²Ã¤Ø
¡¡µð¿Í¤Ï£µÆü¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Èµð¿Í¤¬£±£²·î£¸Æü¤ËÀÐÀî¸©Æâ£´¤«½ê¤Ç¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦Ç½ÅÐ¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Éü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Î¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¼çºÅ¡Û
¡Ò£±¡Ó¼î½§²ñ¾ì¡¦¼î½§»Ô¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼£Ð£Ò´Û¡Ê¼î½§»ÔÊõÎ©Ä®±Åç¡Ë
¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥ß¥Ë±¿Æ°²ñ¡¢Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¿æ¤½Ð¤·¡¢µÇ°»£±Æ
»²²ÃÁª¼ê¤Ï´îÂ¿Î´²ð¡Êµð¿Í¡Ë¡¢»³ÅÄæûÌé¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÀÐ³À²í³¤¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¾¾°æÍ§Èô¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ËÒÌîæÆÌð¡ÊÀ¾Éð¡Ë
¡Ò£²¡Ó¼·Èø²ñ¾ì¡¦¼·ÈøÁí¹ç»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¡Ê¼·Èø»Ô¾®ÅçÄ®À¾Éô£´ÈÖÃÏ¡Ë
¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥ß¥Ë±¿Æ°²ñ¡¢Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¿æ¤½Ð¤·¡¢µÇ°»£±Æ
»²²ÃÁª¼ê¤Ï»³À¥¿µÇ·½õ¡Êµð¿Í¡Ë¡¢Ç£ÂôÍºÌé¡Ê¹Åç¡Ë¡¢±üÀî¶³¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¿åÌîÃ£µ©¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢´ä²¼Âçµ±¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë
¡Ò£³¡Ó»Ö²ì²ñ¾ì¡§»Ö²ìÄ®Î©»Ö²ìÃæ³Ø¹»¡Ê»Ö²ìÄ®¹âÉÍÄ®£±£µ£²¡Ë
¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥ß¥Ë±¿Æ°²ñ¡¢Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¿æ¤½Ð¤·¡¢µÇ°»£±Æ
»²²ÃÁª¼ê¤ÏÄ¹Ã«Àî°ÒÅ¸¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢ºå¸ý¡¡ÜÛ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢¾®Â¹ÎµÆó¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¡¢ËÌÂ¼Âó¸Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë
¡ÚÆÉÇäµð¿Í·³¼çºÅ¡Û
¡Ò£´¡ÓÎØÅç²ñ¾ì¡§ÎØÅç»ÔÎ©ÎØÅçÃæ³Ø¹»ÂÎ°é´Û
¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥ß¥Ë±¿Æ°²ñ¡¢¿æ¤½Ð¤·¡¢ÃêÁª²ñ¡¢µÇ°»£±Æ
»²²ÃÁª¼ê¤ÏÄ¹Ìîµ×µÁ¡¢ÇëÈø¶©Ìé¡¢ÂçÀª¡¢Âç¾ëÂî»°¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢Àô·½Êå