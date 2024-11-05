ÆÉ¼ÔÅêÉ¼No.1¤ÎI¡Ê¥¢¥¤¡Ë¥«¥Ã¥×¡ª¡¡½Õ¤Î¡ÖTGIF½µ¥×¥ì¾Þ¡×2024¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¤â¤â¤Î¤¹¤±¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡ª¡Ö¿ä¤·¤Î»õ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤â¤Î¤¹¤±
¥°¥é¥Ó¥¢¤Îº×Åµ¡ÖTOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL¡×¤È½µ¥×¥ì¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö½Õ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ2024¡×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¿ôNo.1¤ÇÆ²¡¹¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤â¤Î¤¹¤±¤¬¡¢11·î5Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤47¡¦48¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤ÎI¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤â¤Î¤¹¤±¤ÎÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Î¥Ü¥Ç¥£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥°¥é¥Ó¥¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¶²Îµ!?
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡Âç¹¥¤¤Ê¶²Îµ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê......½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ì´¤â¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£Á´ËÆ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¶²Îµ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãµ¸¡²È¤äÇî»Î¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î°áÁõ¤¬²¿¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Âç¤Î¶²Îµ¹¥¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¶²Îµ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¶²ÎµÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¹¥¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¡©
¿·´´Àþ°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë²Ë¤Ä¤Ö¤·¤ËËÜ²°¤µ¤ó¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤é¶²Îµ¿Þ´Õ¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ïÎà¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¤ó¤Ç¤â³Ø¤Ó¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¶²Îµ¤Ï¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤µ¤ó¤Ç¡¢Æ±Ã´µñÈÝ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¶²Îµ³¦·¨¤Ë¤â¥ª¥¿¥¯Æ±»Î¤ÎÀï¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡»ä¤Ï¶²Îµ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎµµÓ·ÁÎà¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤µ¤ó¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆæ¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¹ü¤â°ìÉô¤·¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤ªÉô²°¤â¶²Îµ¥°¥Ã¥º¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÎÉþ¤ä·ÈÂÓ¥±¡¼¥¹¤È¤«¤â¶²Îµ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²½ÀÐ¤È¤«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²½ÀÐ!?
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡ºÇ¶á¤À¤È¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Î²½ÀÐ¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬......¡£
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¥¢¥ó¥¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤µ¤ó¤Î»õ¤Î²½ÀÐ¤¬12Ëü±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë²æËý¤·¤Þ¤·¤¿......¡£
¡½¡½¤½¤Î²½ÀÐ¤¿¤Á¤Ï¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¤Ï¤¤¡£»õ¤Î²½ÀÐ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î²£¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£2²¯Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÊª¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿ºÇ½é¤ËÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤ÎÇº¤ß»ö¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ä¤·¤Î»õ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¡½¡½¿ä¤·¤Î»õ¤Ï½¸¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ÏTGIF¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡¦½µ¥×¥ì¾Þ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÅêÉ¼¿ô¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Ì´¤ò°ì½ï¤Ë¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡É½»æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤â¤â¤Î¤¹¤±¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤â¤â¤Î¤¹¤±¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤â¤Ã¤Æ¶Á¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤â¡×¤¬Ì¾»ú¤Ç¡Ö¤Î¤¹¤±¡×¤¬Ì¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¾×·âÅª¤ÊË½Ïª¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡à¼Â¤Ïá¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤â¤â¤Î¤¹¤±¡×¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ä¹À¥Í³µ¨¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë
¡ü¤â¤â¤Î¤¹¤±¡¡
2001Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160Ñ¡¡I¥«¥Ã¥×¡¡
¢þ¡Ö½Õ¤ÎTGIF½µ¥×¥ì¾Þ2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£2ndDVD¡Ø¥Ô¡¼¥Á¡¦¥á¥ë¥Ð¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@momonosuke1020¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Úmomonosuke.1020¡Û¡¡
¤â¤â¤Î¤¹¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤à¤Ë¤à¤Ë¤à♡¡Ù¡¡»£±Æ¡¿U-YA¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶âÈ±¤ê¤µ¡¡»£±Æ¡¿U-YA