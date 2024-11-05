J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×Áª½ÐÊýË¡¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¡ÄDF¡¢MF¡¢FW¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É5Ì¾¤¬ÆÀÉ¼¾å°Ì¤Ç·èÄê¤Ë
J¥ê¡¼¥°¤Ï5Æü¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°É½¾´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î·èÄêÊýË¡¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
12·î10Æü(²Ð)¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö2024J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¡£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÈJ1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤«¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í¤Î21Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢J1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤ÈÁª¹Í°Ñ°÷¤¬ÅêÉ¼¡£Áª¼ê¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè36Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç19»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆÀÉ¼¾å°Ì¼Ô¤è¤êDF¡¢MF¡¢FW¡¢±¦¥µ¥¤¥É¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò1Ì¾¤º¤ÄÁª½Ð¡£GK¤ò´Þ¤à»Ä¤ê¤Î6Ì¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï5Ì¾°ÊÆâ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢J1¤Ç19»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò»²¹Í¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢J2¡¢J3¤ÎÉ½¾´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÏÆ±¤¸·Á¼°¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
12·î10Æü(²Ð)¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö2024J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ä¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢ºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¾Þ¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¡£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤ÈJ1¤Î20¥¯¥é¥Ö¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤«¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î¿Í¤Î21Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆÀÉ¼¾å°Ì¼Ô¤è¤êDF¡¢MF¡¢FW¡¢±¦¥µ¥¤¥É¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ò1Ì¾¤º¤ÄÁª½Ð¡£GK¤ò´Þ¤à»Ä¤ê¤Î6Ì¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï5Ì¾°ÊÆâ¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢J1¤Ç19»î¹ç°Ê¾å½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Þ¶â100Ëü±ß¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤ò»²¹Í¤ËÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢J2¡¢J3¤ÎÉ½¾´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤ÏÆ±¤¸·Á¼°¤ÇÁª¹Í¤µ¤ì¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é