「Breaking Thru the Line」PVティザーサムネイル(C)︎LAPONE GIRLS

ガールズグループIS:SUE(イッシュ)が5日、2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』より「Breaking Thru the Line」の配信を開始。メンバーのYUUKIがラップ作詞に初めて挑戦した。また、本楽曲のPerformance Video Teaserも新たに公開された。

【動画】IS:SUE「Breaking Thru the Line」Performance Video Teaser IS:SUEは11月13日2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』と共に初のカムバックを果たす。先日先行配信され、「IS:SUEの新曲、ラスサビの盛り上がりがすごくて鳥肌止まらない」や、「聞けば聞くほどいい曲」など韓国のファンからもコメントも多く寄せられているリード曲「THE FLASH GIRL」に続き、“異種”であることの強さ、美しさ、かっこよさを追究した新曲「Breaking Thru the Line」の配信も開始された。 強烈に鼓膜を刺激するビートが特徴の「Breaking Thru the Line」は、メンバーのYUUKIが初めてラップの作詞に挑戦。決められた線を壊して越える、「変わり者」とも呼ばれても気にしないすべての「Stranger」たちのためのエネルギー溢れるアンセムであり贈り物のような一曲。YUUKIは「作詞は初めての挑戦で、本当に学びの多い素晴らしい経験になりました。決められた線などない、自分らしく冒険しよう!という前向きなメッセージと、個人的には遊び心を込めてみたので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。」とコメント。

また本楽曲のPerformance Video Teaserも新たに公開された。お揃いのシューズを履に身を包み、HIPHOPなスタイルの新たなIS:SUEの一面が見られる映像になりそうだ。本編は11月9日21時に公開を予定している。

NEW HERO誕⽣を描いたデビュー作から更に磨きのかかったメンバーが、マイノリティーの味⽅となるような、内⾯・外見問わず、⼈と変わっている⾃分に⾃信を持つこと、そして⾃分らしくあることについて表現しているIS:SUEの2ndシングル『Welcome Strangers ~2nd IS:SUE~』のリリースまで後少し。「Breaking Thru the Line」https://IS-SUE.lnk.to/BTTL