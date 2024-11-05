¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡×À®µÜ´²µ®¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÇÐÍ¥Éüµ¢¡×¤â¡Èµ¿ÏÇ¡ÉÊú¤¨¤Æ¤Î°úÂà·à¤Ë¤¤¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤¬Êú¤¯¥â¥ä¥â¥ä
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥³¥«¥¤¥ó»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤äÆ±À°¦¹ðÇò¤Ê¤É¤ÇÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿À®µÜ´²µ®¤¬¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2016Ç¯12·î9Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À®µÜ¤¬°úÂà»þ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ø¸þ¤±¤¿¼ê»æ¤Î¤Ê¤«¤Î°ìÀá¡£Åö»þ¤Ï¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬±¢À¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌôÊª»ÈÍÑ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¡£µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¡ØFRIDAY¡Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢Æ±»ï¤ÏÀ®µÜ¤µ¤ó¤¬¥³¥«¥¤¥ó¤òÍ×µá¤¹¤ëÆùÀ¼Ï¿²»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¡¢À®µÜ¤µ¤ó¤Ï°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ø¿Í¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÊÉôÊ¬¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢°úÂà»þ¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌôÊªµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¦¤ä¤à¤ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤¢¤ì¤«¤é8Ç¯¡¢À®µÜ¤¬ÇÐÍ¥¶È¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Éüµ¢Âè1ºî¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤ËABEMA¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À®µÜ¤Ï11·î4Æü¡¢½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥µÙ¶ÈÃæ¤Ï³¤³°¤ÇÊë¤é¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÈþÍÆ´ØÏ¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï67Ëü¿Í¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿åÃ«Ë¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËºÆ½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£À®µÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¹ÃÈåµý¡Ê¤È¤ª¤ë¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì±Êü¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÈà¼«¿È¤¬ÌôÊª»ÈÍÑµ¿ÏÇ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¤ÇÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊóÆ»Åö»þ¡¢²ñ¸«¤Ê¤É¤ò³«¤«¤ºµÞ¤Ê°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿À®µÜ¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±À±£¤ì¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢µ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Éüµ¢¤ò¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯¸«¼é¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ë¤Ï¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÔÀÎ¤Ï°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÌôÊªµ¿ÏÇ¤ÇÆ¨¤²¤¿»ö¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¤Ê¡Á¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¥â¥ä¤ë¤ï¡Á¡Õ
¡ÔÀ®µÜ¤¯¤ó¡¢Éüµ¢¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ
¡ÔÀ®µÜ¤¯¤ó¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÅö»þ¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤É¤¦½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤«¡Õ
¡¡ÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ²¡¹¤ÈÉüµ¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£