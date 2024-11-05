¥¢¥Õ¥¬¥ó¤Ê¤É¤Ç¿ÍÆ»»Ù±çÂ³¤±¡Ä°å»Õ¡¦ÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸Ž¢1Æü¸ÂÄêŽ£³«ºÅ
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¿ÍÆ»»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿°å»Õ¤ÎÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿Å¸¤¬È¬Âå»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Âå»Ô¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ä¼Ì¿¿55ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇÄ¹Ç¯¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤Ë½¾»ö¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÏÍÑ¿åÏ©¤Î·úÀß¤â¿Ê¤á¡¢º½ÇùÃÏÂÓ¤òÇÀÃÏ¤Ë¤¹¤ë³èÆ°¤Ç½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Ì¿¿Å¸¤ò´ë²è¤·¤¿¿å¤ÈÎÐ¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡¦À¾Èøµþ»ÒÂåÉ½
¡ÖÃæÂ¼Å¯¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤ò¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
È¬Âå¤Ç1Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å¸¼¨²ñ¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÎÍÑ¿åÏ©·úÀß»ö¶È¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£