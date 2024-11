GU×『ハリー・ポッター』コラボはお手頃価格で寮別コーデが楽しめちゃう！今度のテーマパークはこれ着てこ〜

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)『ハリー・ポッター』は独自の世界観や、魔法使いが魅力的ですよね。作品でおなじみの寮4つなどをモチーフにした、『ハリー・ポッター』とGUのスペシャルコレクションは、スウェットやニット、ラウンジウェアなどのアイテムが揃います。ホリデーシーズンにぴったりなコラボコレクションは、お手頃な価格で作品の世界観が楽しめちゃうんです。テーマパークへのお出かけに取り入れたいアイテムを寮別にチェックしていきましょう!グリフィンドールなど4つの寮別アイテムAll characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)最も勇敢で大胆な生徒たちが集まる寮、“グリフィンドール”。勇敢なライオンがシンボルの寮は、ハリー・ポッターが所属していますよね。赤と金のグリフィンドールカラーの「ヘビーウェイトスウェットパーカ Harry Potter」(税込2990円)『WINE』は、メンズラインで発売します。パーカーの左胸には、寮のシンボルであるライオンマークがあしらわれていて、寮の一員になった気分が味わえますよ。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)同じくメンズラインから登場する、「Vネックセーター Harry Potter」(税込2990円)の『WINE』カラー。襟元や袖口のラインが特徴のカレッジ風のチルデンセーターは、お出かけに活躍する予感です。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)仕上げに「アンクルソックス Harry Potter」(税込390円)の『WINE』カラーを履いて、グリフィンドールコーデの完成です。ソックスは、23〜29cmまでの幅広いサイズが揃っていますよ。「ヘビーウェイトスウェットパーカ Harry Potter」と「Vネックセーター Harry Potter」、「アンクルソックス Harry Potter」の3アイテムは、他3つの寮バージョンもあるんです。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)『DARK GREEN』カラーのアイテムたちは、優れた資質が求められる“スリザリン”がモチーフ。銀とエメラルドグリーンが寮のカラーです。ブラックユーモアに溢れた、賢くてちょっぴり野心的なスリザリンのエンブレムは蛇。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)寮には最も謙虚で素直な生徒たちが集う“ハッフルパフ”は、アナグマがシンボル。『OFF WHITE』カラーは、ハッフルパフの黄色とアナグマがデザインに取り入れられています。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)聡明な生徒が在籍する“レイブンクロー”を象徴するカラーは青。『NAVY』は、レイブンクローのカラーと紋章であるワシが刺繍されています。ご紹介したアイテムは、ワイシャツやスラックス、プリーツスカートと合わせて、スクールガールっぽいコーディネートしても絶対かわいい…。メンズラインのXSは、155〜160cmくらいの人が余裕がありそうなサイズ感。XSはオンラインストアのみの販売です。4つの寮シリーズのアイテムは、160cmまでサイズがあるキッズラインでも同じデザインが発売されるから、近くの店舗で試着してみるのもアリですよ。本物そっくりな魔法動物シリーズウェアAll characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)ウィメンズラインからは、『ハリー・ポッター』を語るには欠かせない、魔法動物のキュートなアイテムが発売されます。「スウェットプルオーバー Harry Potter」(税込2290円)の『BEIGE』は、ハーマイオニーの愛ネコ“クルックシャンクス”をデザイン。柔らかい色味のベージュと、モフモフとしていそうなクルックシャンクスにほっこりします。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)ハリー・ポッターの相棒である“ヘドウィグ”がメインの『NATURAL』。ヘドウィグの足元には、ホグワーツ入学許可証に書かれていたアドレスがプリントされています。色味もデザインもマイルドで、普段使いできるのがうれしいポイント。All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)スウェットとセットで履きたい「ソックス Harry Potter」(税込390円)も要チェック。ソックスはスウェットとリンクしたデザインの、ヘドウィグバージョンもありますよ。先行展示も開催されるよAll characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s24)『ハリー・ポッター』とGUのスペシャルコレクションには、ショルダーポーチやバッグチャーム、ラウンジセットなどもお目見えしています。GU銀座店、天王寺MIO店、天神店、札幌清田店の4店舗では、実際の商品を見ることができる先行展示を開催中。近くに該当店舗がある人は、発売より一足先にチェックしてみてくださいね。コレクションのアイテムを身に着けて、思いっきり作品の世界観に浸ってみてはいかがでしょう。GU特集ページhttps://www.gu-global.com参照元:株式会社ジーユー プレスリリース