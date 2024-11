REIKOが、1st EP『Debut』を12月4日(水)にリリースすることを発表した。SKY-HIがCEOを務める音楽事務所・BMSG から昨年デビューしたREIKO。本作はデビュー以降発表してきた楽曲に加え、新曲「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」を加えた全7曲を収録した現時点での集大成となっている。中でも、新曲「First Christmas feat. JUNON (BE:FIRST)」は清⽔翔太による作詞・作曲の楽曲提供となっており、フィーチャリングにはBMSGの盟友でもあるJUNON (BE:FIRST)が参加。恋人と初めて過ごすクリスマスのワクワクと幸福感が溢れる王道のクリスマスソングとなっている。

なお、本作の初回盤には今年6月1日に代官山UNITにて開催された初のファンミーティング「REIKO 1st Fan Meeting -So Good with you-」のライブ映像と、そのビハインド映像、これまでのMusic Videoを収録した豪華盤となっている。12月16日(月)には1st EP『Debut』を提げてビルボード横浜にてワンマンLIVEの開催が決定。本公演は2部公演となっている。■清水翔太コメント以前作曲したクリスマスソングを、REIKOさんとJUNONさんに歌っていただく事になりました。 聴いてくださる方はもちろん、クリスマスという素敵な日にも、そしてどんな街の喧騒にも、少しでも冬という季節に彩りを添えられたらと思います。<リリース情報>REIKO1st EP『Debut』デジタル発売日:11月29日発売日:12月4日予約ページ:https://REIKO.lnk.to/debut_cd形態・品番・価格:初回限定盤(CD+DVD)品番:UMCB-69005 価格:6500円+税通常盤(CDのみ)品番:UMCB-60002 価格:2000円+税=収録曲=CD ※全形態収録内容共通1. First Christmas2. イタズラ3. No More4. BUTTERFLY5. Neverland6. So Good7. Hanggang Kailan pa初回盤仕様:12cm CD, DVD, 2Dワイドプラケース, 歌詞ブックレット(CD)収録内容共通(DVD)REIKO 1st Fan Meeting -So Good with you-・No More・BUTTERFLY・決戦は金曜日MC・366日・イタズラ・Neverland・So GoodREIKO 1st Fan Meeting -So Good with you- Behind The ScenesMusic Video Collection・No More・BUTTERFLY・イタズラ・So Good・Neverland通常盤仕様:12cmCD, 3Pケース, 歌詞ブックレット(CD)<ライブ情報>️「REIKOs Winterland」2024年12月16日(月)ビルボードライブ横浜1部:開場/開演/ 終演 15:30 / 16:30 / 18:002部:開場/開演/ 終演 19:00 / 20:00 / 21:30REIKO Website:https://reiko-bmsg.tokyo/