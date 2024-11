ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。11月2日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(11月2日(土)付)を発表しました。

先週7位から3ランクダウン↓ 11月2日(土)からは「muque 1st Oneman Tour "Dungeon"」がスタートしました。初登場! 12月16日(月)にリリースされる両A面シングル「BAM-BOO/ミチシルベ」。同曲は、そのなかから10月21日(月)に先行配信された楽曲です。先週の6位から2ランクダウン↓ 大阪を拠点に活動する3人組ポップスバンド。これで3週連続トップテン入りです!先週4位から3ランクダウン↓ INIは11月3日(日・祝)でデビュー3周年を迎えました!初登場! 10月23日(水)にリリースされた10枚目シングル。今作も19歳の山下瞳月(やました・しづき)さんが2作連続でセンターをつとめています。先週3位から2ランクダウン↓ 11月9日(土)からは、全国アリーナツアー「Vaundy one man live ARENA tour 2024-2025」がスタート。チケットは全公演でソールドアウトしています。先週の2位から2ランクダウン↓ テレビアニメ「ダンダダン」オープニングテーマで、本作はさまざまな映像配信サービスで配信されています。先週5位から2ランクアップ↑ 11月4日(月・振休)には大型特番「FM FESTIVAL 2024 竹内まりや 45th Anniversary Special〜まりやとわたしのPrecious Words〜」が、TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局でオンエアされました。初登場! 10月21日(月)に配信リリースされた約1年ぶりの新曲で、神木隆之介さん主演ドラマ「海に眠るダイヤモンド」(TBS系)の主題歌として書き下ろされました。そして、今週の第1位は……?4週連続で第1位! 10月31日(木)にOfficial髭男dismのYouTubeチャンネルで、同曲のミュージックビデオのメイキング映像と、メンバーそれぞれが楽曲について語るインタビュー動画が公開されました。――今回の放送は、宮城県のJR仙台イーストゲートビル ダテリウムから公開生放送でお届け! ゲストパートには、でんぱ組.incの相沢梨紗(あいざわ・りさ)さんが登場。10月8日(火)にリリースされたLAST EP『We need the DEMPA』のお話などを伺いました。

JR仙台イーストゲートビル ダテリウムでの公開生放送の様子。(左から)安田レイ、相沢梨紗さん、ジョージ・ウィリアムズ



