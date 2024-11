【電気街の喫茶店】11月18日 発売予定価格:2,200円

アクティブゲーミングメディアは、同社インディーゲームパブリッシングブランドの「PLAYISM」よりPC向けメイド喫茶スローライフADV「電気街の喫茶店」を11月18日に発売する。価格は2,200円。

「電気街の喫茶店」は上海のデベロッパーの冒険者酒館が手掛けるメイド喫茶スローライフADV。大阪・日本橋を舞台として、電気街の片隅にあるメイド喫茶「ふわふわ」にて、プレーヤーはシロという可愛らしいメイドさんと出会い、店長として過ごしていく。ミユやファフナ、ほのかといった個性的なメイドさん、電気街で暮らす人々との輪が広がり、「ふわふわ」は活気を取り戻していく。

4人のメインヒロインの声優は、シロ役が長谷川育美さん、ミユ役が伊藤彩沙さん、ファフナ役が鈴代紗弓さん、ほのか役が石川由依さんがつとめる。体験版もボイス実装版にアップデートされた。

さらに、日本橋の多数の店舗がタイアップ店舗として登場する。

「電気街の喫茶店」キャスト

シロ (CV.長谷川育美)

「ふわふわ喫茶店」が大好きなメイドさん。重度のアニメ・ゲームオタクで、好きなものを語ると早口になるし、アニメショップに行くとお財布事情を考えずに散財してしまう。ややポンコツだが、憧れの可愛いメイドさんになるべく努力している。

長谷川育美さん

ミユ(CV. 伊藤彩沙)

食いしん坊のゲーマーギャル。料理は食べるもの作るもの好きで、ふわふわ喫茶店でお客さんに手料理を振る舞えるのが嬉しいらしい。ちなみに、シロとは出会う前からオンラインゲーム「マジックエンジェル」の戦友(フレンド)だった。

伊藤彩沙さん

ファフナ(CV. 鈴代紗弓)

ミステリアスなゴスロリ少女。主人公に意味深な言葉をかけ、従順な使い魔になるよう求めてくる。驚いた時はついつい素の口調が出てしまうなど、ただの中二病女子に見えるが……。

鈴代紗弓さん

ほのか(CV. 石川由依)

実家の神社で働く関西弁の巫女少女。しっかり者でお金の計算に強く、神社の運営も実質的に彼女が取り仕切っており、責任感も強い。実は同人作家…?

石川由依

日本橋店舗コラボ一覧

・1904/04

・たこ焼き得心 日本橋店

・カラオケ レインボー

・くそオヤジ最後のひとふり

・ゲーム探偵団

・JUNGLE

・駿河屋

・Swallowtail

・スーパーポテト

・ソフマップ

・通天閣

・兎月屋書店

・ドラゴンスター

・日本橋商店会

・無限麻辣湯

・めいどりーみん

(C)Adventurer's Tavern All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.