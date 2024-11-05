¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

Çã¼èÁê¾ì¤¬6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë18¶âÀ½¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¡ÖÇã¼è²Á³Ê¤Ï100±ß¡×¤Èµ¶¤ê¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ë¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º¾µ½¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤àË¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¶È¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£Ç¯6·î¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î88ºÐ½÷À­¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Ë¬ÌäÇã¤¤¼è¤ê¤ÎºÝ¡¢18¶âÀ½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¡ÖËÜÊª¤Ï¤â¤Ã¤È¤­¤ì¤¤¤Ê¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¸À¤¤¡¢Çã¼èÁê¾ìÌó6Ëü7000±ßÁêÅö¤Î¤È¤³¤í¡¢100±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï¡Ö¤¦¤½¤ò¸À¤Ã¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤À¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤Ç¹âÎð¼Ô¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤ëÈï³²¤¬Ë­ÅÄ»Ô¤Ç¤â2·î°Ê¹ß¤Ë¿ô·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£