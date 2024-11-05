¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÏÂÅÄ¡ÖÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡Ä¡×°úÂà·èÃÇ¤Ë¸ÀµÚ ¾¾ºäÂçÊå»á¤Ï¡ÖÈá¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÏÂÅÄµ£Åê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬5Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡Ö7·î¤Ë¤Ï°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÏÂÅÄ¡¢¥Î¡¼¥«¥Ã¥È°úÂà²ñ¸«
¡¡°úÂà¤ò·è¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¶á·è¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Î7·î²á¤®¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¤á¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö5Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¸ª¤ÎÄË¤ß¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËè¥·¡¼¥º¥óÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬ÃÊ¡¹¤È½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤äÌîµå³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤ò½¼¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬ÈæÎ¨¤È¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈæÎ¨¤¬´°Á´¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢É¨¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¡¢ÆâÅ¾¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤â¸ª¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí¼Í¤ò²¿²ó¤âÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÇºÇ¸å¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢µåÃÄ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¡¢ÆùÎ¥¤ì¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´¤¯¹×¸¥¤Ç¤¤º¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØÏÂÅÄ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤¤À¤±¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë»ä¾ð¤ò¶´¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ò1Ç¯ÌÜ¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º£¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦´°Åê¤ÇÆ¹¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¹Í¤¨¤¿¤é¥ë¡¼¥¡¼¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¬¡¢²¦¡ÊÄç¼£¡Ë´ÆÆÄ¤Î¤È¤¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ºÇÔ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢Á´¤Æ¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡43ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯¤â¥×¥íÌîµå¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ°ì¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö2018Ç¯¤Ï1Ç¯È¾¤âÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¤Çï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÎÇï¼ê¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é°úÂà»î¹ç¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤À¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜÅö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâÌ©¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î3·î¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«°úÂà»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤ÈµåÃÄ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¼¤á¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÙ¶¯ÉÔÂ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ï¤ËËÍ¤é¤ÎÂÀÍÛ¤Ç¤¢¤ê¥È¥Ã¥×¡£»ä¤Ç¾¾ºäÀ¤Âå¤â¤Ä¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤âÏ¢Íí¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯Èá¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£Æ±µéÀ¸Á´°÷¤¬°úÂà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø²¿¤«¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë
¢¡ÏÂÅÄµ£¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë¡¿1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©½Ð¿È¡£ÉÍÅÄ¹â¹»»þÂå¤Ë97¡¢98Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÁáÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È¼«Í³ÏÈ¤Ç03Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Æ±Ç¯¤Ë14¾¡¤Ç¿·¿Í²¦¡¢10Ç¯¤ËºÇÂ¿¾¡¡¢MVP¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£11Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¥«¥Ö¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Éüµ¢¡£16Ç¯¤Ë15¾¡¤ò¤¢¤²ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò³ÍÆÀ¡£ºòµ¨¤ÏµåÃÄºÇÇ¯Ä¹¾¡Íø¤ò´Þ¤à8¾¡¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£06Ç¯WBCÂåÉ½¡¢08Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾¾ºäÀ¤Âå¡×¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£179¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£