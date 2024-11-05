BABYMONSTERとSHIBUYA109が初のコラボレーション！キャンペーンビジュアルが東京＆大阪のSHIBUYA109館内外に掲出
■1stフルアルバム『DRIP』の発売を記念したオリジナルグッズが購入できるPOPUP STOREも開催！
BABYMONSTERとSHIBUYA109が初のコラボレーション。『SHIBUYA109 × BABYMONSTER AUTUMN CAMPAIGN』が、11月16日から11月28日までSHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店で実施されることが決定。
期間中はBABYMONSTERのキャンペーンビジュアルが両施設の館内外に掲出される他、POPUP STOREでは1stフルアルバム『DRIP』の発売を記念したオリジナルグッズの販売、さらに、チェキ風セルカフォトなどが当たる豪華プレゼント企画、スペシャルフォトスポットの設置、BGMジャックなど、様々な取り組みが行われる。
POPUP STOREは、SHIBUYA109渋谷店、SHIBUYA109阿倍野店の他、愛知・近鉄パッセ 4階 特設会場、福岡・ソラリアプラザ 5階でも開催される。
なお、BABYMONSTERが商業施設とコラボレーションするのは、国内初の試みとなる。その他、詳細はキャンペーン特設ページで。
リリース情報
2024.11.02 ON SALE
ALBUM『DRIP』
※韓国発売日：11月1日
キャンペーン特設ページ
https://www.shibuya109.jp/x/BABYMONSTER_AUTUMNCAMPAIGN
POPUP STORE特設ページ
https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=346551
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/