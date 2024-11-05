Î¤ÅÄ¤Þ¤¤¡¢É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î36ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¤¬2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¤ÈÉ×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×´ÑÀï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú3ÅÀ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2012Ç¯¤ËÅÄÃæ¾Âç¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½°Ê³°¤Ç¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡£
Î¤ÅÄ¤Ï2Æü¡¢¡ÖºòÆü11·î1Æü¤ÏÉ×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡º£Ç¯¤â²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥Þ¡¼·¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î36ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÀ©Éþ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Í¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¤ÈÉ×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¡ÖMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡×´ÑÀï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú3ÅÀ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2012Ç¯¤ËÅÄÃæ¾Âç¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE MINE COLLECTION¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É·ÝÇ½°Ê³°¤Ç¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÎ¤ÅÄ¤Þ¤¤¡£
Î¤ÅÄ¤Ï2Æü¡¢¡ÖºòÆü11·î1Æü¤ÏÉ×¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡º£Ç¯¤â²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¡¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤â¡¢¥Þ¡¼·¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢»ä¤â¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î36ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¤À¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÈÀ©Éþ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Í¡×