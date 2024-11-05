¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë»º¸å¤Ê¤Î!?¡×à¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦á¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤Ë¡Ö²¿¤³¤ÎÀ¸¤Êª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿?¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀ¾Ìî¥«¥Ê¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï¡¢¡ÖLove Again Live ¤Î¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡Ù¤ÎMV¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥¢¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î²Ä°¦¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿?¡×¡Ö²¿¤³¤ÎÀ¸¤Êª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤Ææ¥Ý¡¼¥ºÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¥Ä¥Ü¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿?¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢3·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£23Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£13¡¢14Æü¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖKana Nishino Love Again Live 2024¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£