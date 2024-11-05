¥Ë¥ï¥È¥ê17±©»à¤Ì¡Ä¿·³ã¡¦ÂÛÆâ»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¡ÈÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡É¤Îµ¿¤¤ ¸©Æâº£µ¨2ÎãÌÜ¤Î´¶À÷³ÎÇ§¤« ÍÛÀ¤Î¾ì¹çÌó35Ëü±©»¦½èÊ¬¤Ø
¿·³ã¸©ÂÛÆâ»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç11·î5Æü¡¢»à¤ó¤À¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´Ê°×¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö´Ê°×¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¸©Æâº£Ç¯2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ë¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¿¤¤¤¢¤ê¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡×
5ÆüÄ«¡¢ÂÛÆâ»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¥Ë¥ï¥È¥ê17±©¤¬»à¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´Ê°×¸¡ºº¤Î·ë²ÌÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸©ÇÀÎÓ¿å»ºÉôÃÜ»º²Ý¡¡Ãç»³Èþ¼ù»Ò ²ÝÄ¹¡Û
¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿¯ÆþËÉ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîÄ»¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¿¯Æþ¤òÁË»ß¤¹¤ëÂÐºö¤ò¡¢º£°ìÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¸½ºß¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÛÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢6Æü¤«¤éÌó35Ëü±©¤Î»¦½èÊ¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£