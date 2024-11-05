¡È¥É¥íー¥ó¡ß¿·´´Àþ¡É¤ÇÎ¥Åç¤Î³¤»ºÊªÍ¢Á÷¡ªº´ÅÏ¤ÎÆÃ»º¡¦ÆîÈÚ¥¨¥Ó¤ÏÌó5»þ´Ö¤Ç¼óÅÔ·÷¤Ø¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¡×
¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤ÇÎ¥Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´¹ñ¤ËÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¥É¥íー¥ó¤È¿·´´Àþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢º´ÅÏ¤ä°ÀÅç¤Î³¤»ºÊª¤ò¼óÅÔ·÷¤Ø±¿¤Ö¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
11·î5ÆüÄ«¡¢¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¤Î¹Á¶á¤¯¤Ç¥É¥íー¥ó¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÃ»º¤ÎÆîÈÚ¥¨¥Ó¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯¤«¤éÌó30Ê¬¸å¡Ä
¡Ú²³²°Èþ·½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡Ö¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÀ¾³¤´ß¸ø±à¡£º£¡¢¥É¥íー¥ó¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é48kmÎ¥¤ì¤¿º´ÅÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤Ïº´ÅÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ÀÅç¤Î³¤»ºÊª¤âÍ¢Á÷¡£¤è¤ê°Å·¸õ¤Ë¶¯¤¯¡¢¹âÂ®¤Êµ¡ÂÎ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥Î¦¤«¤éÃåÎ¦¤Þ¤Ç´°Á´¼«Æ°Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·³ã±Ø¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤·¡Ä
¡Ú²³²°Èþ·½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Û
¡ÖÀè¤Û¤É¥É¥íー¥ó¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ÆÍè¤¿ÆîÈÚ¥¨¥Ó¤ò¤³¤ì¤«¤é¿·´´Àþ¤ËÀÑ¤ßÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¸áÁ°9»þ18Ê¬¤Ëº´ÅÏ¤ò½Ð¤Æ¡¢Ìó4»þ´Ö¤ÇÅìµþ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
º´ÅÏ¤ÎÆîÈÚ¥¨¥Ó¤Ï¸á¸å1»þÈ¾¤´¤íÅìµþ¤ËÅþÃå¤·¡¢¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHE NIIGATA¡×¤Ø¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó°ìÆüÈ¾¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¢Á÷¤Ï¤ï¤º¤«5»þ´Ö¤Û¤É¤Ø¤ÈÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ®ÄÌ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿º´ÅÏ¤ä°ÀÅç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼óÅÔ·÷¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡Ä
¡ÚAIRWINGS¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡ÎÓ¸ÂÀ ÂåÉ½¡Û
¡Öº£ÅÙ¤Ïµ¢¤êÊØ¤Ç¡¢Åç¤ËÂÐ¤·¤Æ°åÌôÉÊÇÛÁ÷¤ä·ì±ÕÀ½ºÞ¤ÎÍ¢Á÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¢²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¶¨µÄ²ñ¤Ïº£¸å¡¢Äê»þÀ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¶âÂ°²Ã¹©,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¾åÅÄ,
²ð¸î,
Ï·¸å,
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ