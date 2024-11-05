¹âÎð¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬³¤ÍÛÄ®¤Î¹Á¤ËÅ¾Íî¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤¬½÷À¤È¼Ö¤òÁÜº÷Ãæ¡ÚÆÁÅç¡Û
11·î5Æü¸á¸å¡¢ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¤ÎÀõÀî¹Á¤Ç¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¹ÁÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¼ÖÎ¾¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡Ê¸á¸å6»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¡¢¼Ö¤Ï³¤Ãæ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤Ç¡¢¹Á¤Ë¤¢¤ë¼Ö»ß¤á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¼Ö¤È½÷À¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£