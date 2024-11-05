¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç·úÊª²ÐºÒ¡¡2¿ÍÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤È¤Î¾ðÊó¤â
¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤Î·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¾¾ËÜ¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Ð¸µ¤Î·úÊª¤Î¤¦¤Á2³¬ÉôÊ¬¤Î200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJRÁíÉðÀþ¿·¾®´ä±Ø¤«¤éÌó1.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¾¾ËÜ¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É24Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Ð¸µ¤Î·úÊª¤Î¤¦¤Á2³¬ÉôÊ¬¤Î200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤¬¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç2¿Í¤¬Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJRÁíÉðÀþ¿·¾®´ä±Ø¤«¤éÌó1.5¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð¤Ê¤É¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£