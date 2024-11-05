2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¡¢1¿Í»àË´¡¡±ä¾ÆÃæ¡¡Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è
5Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¾¾ËÜ¤Ç¡¢·úÊª¤ÎÆó³¬ÉôÊ¬¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¾Æ¤¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É29Âæ¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤ÇÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢1¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤ÏJR¿·¾®´ä±Ø¤«¤é1.5¥¥í¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£