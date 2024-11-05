Åìµþ¥á¥È¥í¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î±ä¿¹©»ö¤ËÃå¼ê¡¡2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶ÈÌÜ»Ø¤¹
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Í³ÚÄ®Àþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î±ä¿»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5Æü¤«¤é¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Î±ä¿»ö¶È¤Ï¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÈÆîËÌÀþ¤Î2Ï©Àþ¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢5Æü¤«¤é¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢Îó¼Ö¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤ÆÀþÏ©¤òÉßÀß¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤Ç3±Ø¡¢ÆîËÌÀþ¤Ç1±Ø¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿·¤¿¤Ê±Ø¤ÎÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í³ÚÄ®Àþ¤Ç¤Ï¡¢Ë½§¤«¤éÅìÍÛÄ®¤òÄÌ¤ê½»µÈ¤ò·ë¤Ö4.8¥¥í¤ò±ä¿¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅìÀ¾Àþ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆîËÌÀþ¤Ç¤Ï¡¢Çò¶â¹âÎØ¤«¤éÉÊÀî´Ö¤ò±ä¿¤·¡¢Ï»ËÜÌÚÊýÌÌ¤«¤é¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ëÉÊÀî¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³«¶È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤ª¤è¤½19Ê¬¤«¤é¤ª¤è¤½9Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢¡ÖÎ×³¤Éô¤ÈÅÔ¿´Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ë¡Í×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÂçÁ¥,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Êè,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÇÛÀþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼