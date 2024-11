NCT・ユウタの1stソロAL『Depth』を米音楽メディアが大絶賛！「彼だけの“深み”を見せてくれる」

ボーイズグループNCTのメンバー、ユウタが1stソロミニアルバム『Depth』でアメリカの音楽専門メディアから好評を得ている。

【写真】「どえらい男前」ユウタの“艶っぽオーラ”

11月5日(現地時間)、アメリカの音楽専門メディア『Grammy.com』は公式ホームページに「ユウタの『Depth』への道」(原題)というタイトルの記事を公開した。

記事には、「蝶からインスピレーションを受けたユウタが、蝶のように飛んで上がっていきたいという熱望が込められているアルバム」という紹介とともに、ユウタの1stソロミニアルバム『Depth』のレビューとソロアーティストとしての活躍に対する高い期待が綴られた。

『Grammy.com』は「ロックベースの音楽から成る『Depth』は、これまでの活動で見せてきたエネルギーと躍動感を描き出した作品である」と説明した。

続けて、「“深み”というタイトルのように、ユウタが成長しながら長い間準備してきた作品であり、ソロアーティストとして新たな第一印象を残す。アーティストとしての成長に対する情熱が表れた自伝的な作品だ」と明らかにした。

(写真=SMエンターテインメント)NCT・ユウタ

タイトル曲については、「タイトル曲『Off The Mask』を通じてロックの激しいエネルギーとインパクトあるスタイルに果敢に挑戦することはもちろん、ロックスターの力強さを思う存分に表現し、自分らしいステージを見せた」と称賛した。

加えて、「『Tonight I'll show you my other side』という歌詞のように、まだ十分に見せていない自分のもう一つの面を見せるという覚悟も表している」と評した。

また、アルバム全体について、「今回のアルバムは認識と成長、自己発見、そして他人との関係というテーマを深く探求している。ユウタの声はこれらのテーマを一層豊かに表現し、彼が持つ感情の深みを立体的に示している」と分析した。

最後に、「10年間の努力が表れたアルバム『Depth』は、ユウタの芸術性と歌詞を通じて彼だけの『深み』を見せてくれる」と締めくくった。

なお、今年10月、ユウタはロックベースの全7曲で構成された1stソロミニアルバム『Depth』をリリースしたのに続き、日本でのショーケースツアー「YUTA Solo Debut Showcase Tour 〜HOPE〜」を全席完売させるなど、ソロアーティストとしても飛躍を始めている。

◇ユウタ(中本悠太) プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH&LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。