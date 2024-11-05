»Ù»ýÎ¨¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á48.7¡ó¡¦¥È¥é¥ó¥×»á48.6¡ó¡¡Îò»ËÅª¤ÊÂçÀÜÀï¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¡¢ÅêÉ¼¤Þ¤â¤Ê¤¯
¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Îº£Ìë¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªµóÀïºÇ½ªÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì·ãÀï½£¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢Àè¤Û¤ÉºÇ¸å¤Î½¸²ñ¤Ç»Ù»ý¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÁªµóÀï¡¢ºÇ½ªÆü¡£¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï·ãÀï½£¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ò½¸ÃæÅª¤Ë²ó¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
Ì±¼çÅÞ¡¡¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£Ì±Á´°÷¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Áªµó¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
7¤Ä¤Î·ãÀï½£¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤ÎÁªµó¿Í¤òÊú¤¨¤ë¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¡£»Ù»ýÎ¨¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥¹»á¤Ï¼Â¤Ë17²ó¤â¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ºÇ½ªÆü¤â½£Æâ5¤«½ê¤ÇÁªµó³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¡¡¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡ÖÆ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤òÅ¨¤È¤ß¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÙ¿Í¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¥Ï¥ê¥¹»á¤¬½ªÈ×¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÈ¯¿®¤Ç¤¹¡£¡ÖÁþ°¤äÊ¬ÃÇ¤Î»þÂå¤«¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë»þ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¸å¤í¤Î²ñ¾ì¤Ç¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬ÁªµóÀï¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½¸²ñ¤ò³«¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿ô¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ï¥ê¥¹»á¤Î»Ù»ý¼Ô
¡ÖÈà½÷¡Ê¥Ï¥ê¥¹»á¡Ë¤ÏÎò»ËÅª¤Ê¿ÍÊª¡£½é¤Î¹õ¿Í½÷ÀÉûÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤Î½¸²ñ¤Ë¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£
¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤µ¤ó
¡ÖÌÀÆü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¢ö»ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷À¤È¤·¤Æ±É¸÷¤Î¶³¦Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë ¿³È½¤Î»þ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ï¥ê¥¹»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¡¡¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾¡Íø¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò»Ù»ý¤·¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÇÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ê¥¹»á¡£ÃøÌ¾¿Í¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¡¢»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÅêÉ¼ÆüÁ°Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤Î½¸²ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¾ì¤Î4»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂçÀª¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Î¥È¥é¥ó¥×»á¤â¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¤¸¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ç½¸²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡ÖÌÀÆü¤À¡£»ä¤ÏÊª²Á¹â¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ëÈÈºá¼Ô¤¿¤Á¤òÂ®¤ä¤«¤ËÁË»ß¤¹¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ò¤³¤Î2¤«·î¤Ç16²ó¤âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¼Ô
¡Ö²¶Ã£¤¬¾¡¤Ä¤è¡£¤¹¤Ç¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤À¤Í¡×
¤³¤ÎÆü¡¢·ãÀï½£3¤Ä¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×Àá¤Ç¥Ï¥ê¥¹»á¤ò·ã¤·¤¯¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡ÖÌÀÆü¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅêÉ¼¤Ç²æ¡¹¤Ï¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¤ò²ò¸Û¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òµß¤¤¡¢ÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¡×
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤¬¤«¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ¡¡¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¤ç¤¦¡¢11·î5Æü¤Ï¤³¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¾åºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖWe will make Ameria great again!¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡Ë¡×
»Ù»ýÎ¨¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á48.7¡ó¡¢¥È¥é¥ó¥×»á48.6¡ó¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÂçÀÜÀï¡£ÅêÉ¼¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòº×,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾²ÃÈË¼,
Ë¡Í×,
Åìµþ,
¥Û¥Æ¥ë