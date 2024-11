AMPERS＆ONE、初のミニアルバムに自信！CNBLUE ジョン・ヨンファ＆N.Flying イ・スンヒョプへの感謝も

AMPERS&ONEが、爽やかな雰囲気のアルバムでカムバックした。先月彼らは、1stミニアルバム「ONE QUESTION」を発売。愛という単純でありながらも複雑な感情の答えを探す過程を愉快に描いた。3月に発売した2ndシングル「ONE HEARTED」以来、約7ヶ月ぶりに発売した作品だ。空白期間中について尋ねる質問に、チェ・ジホは「1stミニアルバムなので曲も多く、収録曲の振り付けまで一緒に練習しました。空白期には様々なイベントに参加し、ファンだけでなく、一般の観客の皆さんに僕たちを知ってもらい、ステージでの振る舞い方も身につけました。イベントに行った時、雨が降っている日も多かったのですが、そのような状況でどうすればより良いステージを作ることができるか考えながら成長しました」と語った。

キム・スンモは「ファンの皆さんが空白期だと感じないように、(ファンコミュニティの)Weverseでコミュニケーションを取り、ユニットコンテンツなど、様々なコンテンツを披露しました」とし、「最近の連休には、家族、MACKIAH、ブライアンと一緒に江原道(カンウォンド)に旅行に行ってきました。外国人メンバーは家族と会える機会が少ないじゃないですか。ちょうどブライアン、MACKIAHとタイミングが合って、2泊3日の旅行に行ってきたんです」と話した。Kyrellは「個人練習もたくさんして、Weverseでコミュニケーションもたくさんしようと努力しました。MBTI(性格診断テスト)がE(外向型)なので、人と一緒に何かをするのが好きなんです。メンバーたちと美味しいお店を探して食べながら遊ぶのが楽しかったです」と答えた。ユン・シユンは「個人の時間ができれば、音楽をかけてぼうっとしていたり、自転車に乗って音楽を聴きながら散歩するのも好きです。そのようにして疲れた体をほぐすのが好きです」と近況を公開した。成長とリフレッシュの7ヶ月を過ごしたメンバーたちは、今回のアルバムに自信を示した。タイトル曲「He + She = We」をはじめ、「Calling You Back」「Slide」「Whip It」「Over The Moon」「Fly」まで、共感を誘う6曲が収録された。MACKIAHは「それぞれ異なるジャンルと雰囲気で、聴く方によって好きな曲が必ずあると思います。全ての曲が良くて、共感できるポイントも多いです。自分だけの好みを見つけながら聴いていただけたら嬉しいです」と強調した。タイトル曲「He + She = We」は、単純な恋愛の公式を超え、お互いがお互いを完成させる特別な関係であることを愉快に表現した楽曲だ。キャッチーなリズムとエネルギッシュなメロディーに、AMPERS&ONEの爽やかな感性が込められた。ナ・カムデンは「『一緒に完成させていこう』という特別な意味が込められています。僕たちのタイトル曲の中で最も中毒性が高い曲だと思います」とし、「前作が強烈な雰囲気の曲だったのですが、今回は明るく爽やかな曲なので、聴いてすぐにデビュー曲『On And On』の時を思い出しました。この曲でステージに立つことを想像したら、自信を持って上手にできそうだと確信しました。練習しながらも、『これは本当に僕たちにぴったりだ。きっとANDEAR(AMPERS&ONEのファンダム名)も気に入ってくれるだろう』と思いました。ビジュアルも進化しましたし、ステージ上での余裕もかなり出てきたと思います」と答えた。タイトル曲の制作には所属事務所の先輩であるCNBLUEのジョン・ヨンファが参加。キム・スンモは「ありがたいことに、ヨンファ先輩がタイトル曲の作詞、作曲とディレクティングもしてくださいました。緊張もたくさんしましたが、レコーディングする時に先輩が丁寧にディレクティングしてくださり、ボーカルの面でたくさん教えてくださいました」と振り返った。