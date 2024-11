AMPERS＆ONE、韓国に続き…来年1月よりアジア3地域でファンミーティングツアー開催決定

AMPERS&ONEが、初の単独ファンミーティングツアーを開催する。



AMPERS&ONEは来年1月10日からシンガポールを皮切りに、1月11日にマカオ、1月18日に台北まで計3地域でアジアツアー「2025 AMPERS&ONEファンミーティング &Dear. My First _in ASIA」を開催する。



今回のファンミーティングは、彼らが初めて単独で行うツアーだ。11月23日にソウルで開く初のファンミーティング開催のニュースに続き、グローバルファンたちにとっても意味深いイベントになる見通しだ。ファンミーティングのタイトル「&Dear. My First _」に込められた「デビュー後、初めて行うファンミーティング」と「ANDEAR(AMPERS&ONEのファン)に伝える最初のメッセージ」という意味からも、お互いに特別な経験をプレゼントする時間になると期待されている。



10月22日に1stミニアルバム「ONE QUESTION」を発売したAMPERS&ONEは、各番組とコンテンツに出演するなど活発に活動している。