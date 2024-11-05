¶â»ÒÁ°µÄ°÷¤Î¸å±ç²ñ¤¬²ò»¶¡¡¼«Ì±´ôÉì¡¢¥»¥¯¥Ï¥éÊóÆ»¤Ç
¡¡½°±¡Áª´ôÉì4¶è¤ÇÍîÁª¤·¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¶â»Ò½ÓÊ¿Á°½°±¡µÄ°÷¡Ê46¡Ë¤Î¸å±ç²ñ¤Ï5Æü¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ûÃÏÎ¼Ê¿¸å±ç²ñ´´»öÄ¹¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢µ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ö¾å±¿Æ°°÷¤Î½÷À¤Ë¤ß¤À¤é¤ÊÆâÍÆ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¶»¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬10·î29Æü¡¢¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ûÃÏ»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶â»Ò»á¤Ïº£¸å¡¢À¯¼£¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£