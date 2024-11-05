¾®Âô¿Î»Ö¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡¡´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡×
¡¡¡ÈV¥·¥Í¥Þ¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¡Ê62¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å6¡§58¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù½Ð±é»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÇ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¾®Âô¿Î»Ö
¡¡¾®Âô¤ÏMC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤È¥²¥¹¥È¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦¥¢¥áÂ¼¤ò»¶ºö¡£¹õÅÄ¤È¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È65Ç¯¤ÎÍÎ¿©Å¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥È¡×¤ÇÌ¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥»¥¤¥í¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ã¤«¤Ã¤¿Æü¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¾®Âô¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¾×·âÅª¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤ÏÅö»þ¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¡Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ë¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÏ¿²»Éô¤È¾ÈÌÀÉô¤¬ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡¢´ÆÆÄ¤È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬ÅÜÌÄ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡£½õ´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤«Ê¿µ¤¤ÇÌò¼Ô¤ò²¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Âô¤Ï½éÆü¤Ë1»þ´ÖÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ê¡¢¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¥»¥ê¥ÕÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö²¶¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡£¥×¥Á¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é²¶¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÇ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¾®Âô¿Î»Ö
¡¡¾®Âô¤ÏMC¤òÌ³¤á¤ë¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¤È¥²¥¹¥È¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡ÊÌîÀÇúÃÆ¡Ë¤È¶¦¤ËÂçºå¡¦¥¢¥áÂ¼¤ò»¶ºö¡£¹õÅÄ¤È¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È65Ç¯¤ÎÍÎ¿©Å¹¡Ö¥Ë¥å¡¼¥é¥¤¥È¡×¤ÇÌ¾Êª¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥»¥¤¥í¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ã¤«¤Ã¤¿Æü¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¾®Âô¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¾×·âÅª¤Ê¤ä¤ó¤Á¤ã¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿ÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®Âô¤Ï½éÆü¤Ë1»þ´ÖÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ê¡¢¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²¿¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤ªÁ°¡¢¥»¥ê¥ÕÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Í¤¨¤Î¤«¤è¡×¤ÈÀÕ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö²¶¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Í¤¨¤¸¤ã¤ó¡£¥×¥Á¥Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤é¤ê¤È¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é²¶¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£