横浜中華街:2024年11月4日、5日

横浜DeNAベイスターズが2024年11月3日、横浜スタジアム(ハマスタ)で行われたプロ野球「SMBC日本シリーズ2024」第6戦で福岡ソフトバンクホークスと対戦。11-2で勝利し、26年ぶり3度目の日本一に輝きました! 優勝記念セールが各所で開催されていますので、まとめて紹介します。横浜中華街では横浜中華街発展会協同組合加盟店舗にてキャンペーンを実施(内容は店舗による)。11月4、5日には、お祝いの獅子舞も披露(18:00〜善隣門前にて)。

横浜元町ショッピングストリート:2024年11月4日から3日間以上

横浜モアーズ:2024年11月4日〜6日

横浜高島屋:2024年11月4日〜10日

そごう横浜店:2024年11月4日〜10日

京急百貨店:2024年11月4日〜13日

デジタル家電専門店「ノジマ」:2024年11月4日〜15日

MARK IS みなとみらい、ランドマークプラザ:2024年11月4日〜17日

みなとみらい線日本大通り駅、JR関内駅:2024年11月3日〜

ホテルニューグランド直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」:2024年11月5日〜30日

崎陽軒:2024年11月11日

横浜元町ショッピングストリートでは、加盟店各店舗にて記念セールを実施(セール期間、内容は店舗による)。横浜モアーズでは、同施設ポイントカード全館5倍ポイントアップのほか、一部店舗でサービスを実施。横浜高島屋では、11月10日まで約120の売場にてお買得商品の販売や、均一価格セール、約70種類のハッピーパックを販売。高島屋カード会員向けの臨時優待会も実施。そごう横浜店では、11月10日まで対象売場にてお買い得品やお楽しみ袋の販売のほか、通常商品の優待価格での販売を予定(除外品もあり)。京急百貨店では、11月13日まで各階各売場にて優勝セール実施。「横浜DeNAベイスターズ クリスマストークショー2024」(12月15日実施)の応募受付は11月24日まで。デジタル家電専門店「ノジマ」は、「日本一おめでとうセール」を11月15日まで実施。日本一が決定した直後は「総額2億6000万円分還元SALE」と公式X(旧Twitter)でポストしたものの、「社長に怒られたのでやっぱり【26億】還元!!」と還元額が桁違いに! 詳しくは公式キャンペーンサイトで確認を。MARK IS みなとみらいとランドマークプラザでは、両施設合計37店舗が一丸となって感謝を伝えるお得なキャンペーンを実施。横浜スタジアム最寄り駅のみなとみらい線日本大通り駅、JR関内駅では、SMBC日本シリーズ 優勝ポスターが2024年11月3日から掲出開始(終了時期未確認)。ポスターに書かれているキャッチコピーが泣かせてくれます! 画像は一部なので、現地でじっくりとご覧あれ。ホテルニューグランド直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」では、テイクアウトドリンクを全品100円引きで提供。崎陽軒では、11月11日限定で特別パッケージの「昔ながらのシウマイ 15個入」を、通常価格の60円引きとなる税込600円で販売。横浜DeNAベイスターズ、日本一おめでとうございます! 日本シリーズ優勝の喜びをセールでも爆発させましょう!この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)