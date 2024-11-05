À¸¸«°¦ÎÜ¡¡¤Ò¤¶¾å20¥»¥ó¥Á¤Î¿¿¤ÃÇò¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö½ãÇò¤á¤ë¤ë¡×¡ÖÅ·»È¡×
¡¡¤á¤ë¤ë¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê22¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡À¸¸«¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÇÍ¼Æü¤ò¤ß¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä´ò¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Í¼Æü¤òË¾¤ó¤À¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Çò¤¤¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¼Æü¤è¤ê¤âåºÎï¤À¤è¤á¤ë¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÇò¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö½ãÇò¤á¤ë¤ë¤Ï½©¤¬»÷¹ç¤¦!!!¡×¡ÖÇò¥³¡¼¥Ç²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÇò¤Ê¤ó¤«µ×¤Ó¤µ¤«¤â¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ªÅ·»È¡×¡ÖÅß¤Î½÷¤¹¤®¤ë¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£