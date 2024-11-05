¶ÌÀîÅ°»á¡¡ÊÆÂçÅýÎÎÁª¡¢£¹³äÅªÃæ¶µ¼ø¤¬¥Ï¥ê¥¹»áÍ½ÁÛ¢ª¤³¤ì¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¤À¤È¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡£µÆü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ»þ´ÖÆ±ÆüÌë¤Ë»Ï¤Þ¤ëÊÆÂçÅýÎÎÁª¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡¢²áµî£´£°Ç¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Ç£¹³äÍ½ÁÛ¤òÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÎò»Ë³Ø¼Ô¥¢¥é¥ó¡¦¥ê¥¯¥È¥Þ¥ó¶µ¼ø¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤Î¾¡Íø¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£³¤¢¤ë»ØÉ¸¤Î¤¦¤Á£¸¤Ä¤òÍ¿ÅÞÂ¦¤¬Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Î¾¡Íø¡£º£²ó¤ÏÌ±¼çÅÞ¤¬Í¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¯¥È¥Þ¥ó¶µ¼ø¤Ïº£²ó¤Ï¥Ï¥ê¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¥Ï¥ê¥¹¤µ¤ó¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤Î»Ù»ý¼Ô¤Î°ã¤¤¡¢ÃËÀ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃËÀ¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¿Í¼ï¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¡¢½÷À¤À¤È¤À¤á¤Ê¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£