¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÈþµÓ¤Î¤¾¤¯Âç¿Í¥»¥¯¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÈþµÓ¤Î¤¾¤¯»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î±¿Å¾»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ú1ÅÀ¡Û
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï26Æü¡¢¡Ö¤º¤Ã¡¼¤ÈÁ°¤«¤éÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î¿¿·õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£º£²ó¤Ï¤·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª³°¥é¥ó¥Á¡£²¿»þ´Ö¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤é»Å»ö¤ÎÏÃ¤·¤Î´Ö¤Ë¡¢»¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¡¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê»ä¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊBFF¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤Î¤¾¤¯»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È°¦¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤Ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤É¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¹á¹Á¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¥ß¥Ë¾æ¡É°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿Ã£¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î±¿Å¾»Ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ú1ÅÀ¡Û
²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡£
¹©Æ£¤Ï26Æü¡¢¡Ö¤º¤Ã¡¼¤ÈÁ°¤«¤éÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤Î¿¿·õ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£º£²ó¤Ï¤·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª³°¥é¥ó¥Á¡£²¿»þ´Ö¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤é»Å»ö¤ÎÏÃ¤·¤Î´Ö¤Ë¡¢»¨ÃÌ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¡¤³¤ó¤ÊÆü¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê»ä¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊBFF¤Ë´¶¼Õ¡×¤ÈInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤Î¤¾¤¯»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤È°¦¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤Ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤±¤É¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¹á¹Á¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¥ß¥Ë¾æ¡É°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿Ã£¡×